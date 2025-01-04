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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: Нагучев предрек манкунианцам быструю капитуляцию

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Мохамед Салах против «МЮ».
Фото Getty Images

5 января в 19.30 по московскому времени «Ливерпуль» в 20-м туре АПЛ примет «Манчестер Юнайтед». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
05 янв, 19:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Ман. Юнайтед

В какой форме «Ливерпуль»

«Ливерпуль» уверенно лидирует в АПЛ. После первого круга команда на шесть очков опережает ближайшего преследователя в лице «Арсенала», при этом у мерсисайдцев есть игра в запасе. В пяти последних матчах в чемпионате Англии красные сыграли вничью с «Ньюкаслом» (3:3) и «Фулхэмом» (2:2), а также победили «Тоттенхэм» (6:3), «Лестер» (3:1) и «Вест Хэм» (5:0). Кроме того, «Ливерпуль» вышел в полуфинал Кубка английской лиги. На предыдущих стадиях турнира подопечные Арне Слота обыграли «Вест Хэм» (5:1), «Брайтон» (3:2) и «Саутгемптон» (2:1).

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«Ливерпуль» классно смотрится в атаке и является лучшим клубом АПЛ по результативности (45 голов). В четырех из пяти последних матчей в премьер-лиге мерсисайдцы забивали как минимум три мяча. А в предыдущем поединке с «Вест Хэмом» «Ливерпуль» отметился сразу пятью голами. К тому же красные надежно действовали в защите и не пропустили. В этой встрече отлично сыграл Мохаммед Салах, записавший на свой счет забитый мяч и два ассиста. Египтянин на высочайшем уровне проводит весь сезон и лидирует в АПЛ по системе «гол+пас» (17 голов и 13 результативных передач).

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В какой форме «Манчестер Юнайтед»

«МЮ» никак не удается выйти из кризиса. Приход нового главного тренера Рубена Аморима пока не приносит команде желаемых результатов. В пяти последних матчах в АПЛ «красные дьяволы» одержали всего одну победу при четырех поражениях. На этом отрезке они уступили «Ноттингем Форест» (2:3), в дерби одолели «Манчестер Сити» (2:1) и проиграли «Борнмуту» (0:3), «Вулверхэмптону» (0:2) и «Ньюкаслу» (0:2). Набрав 22 очка в 19 турах, «Манчестер Юнайтед» располагается лишь на 14-й позиции в таблице. В свою очередь в 1/4 финала Кубка английской лиги манкунианцы потерпели поражение от «Тоттенхэма» (3:4).

На протяжении всего сезона «МЮ» испытывает трудности в нападении. Как следствие, «красные дьяволы» занимают только 16-е место в АПЛ по забитым мячам (21). При этом в трех предыдущих играх они ни разу не отличились. Да и в обороне в этих матчах манкунианцы действовали с ошибками и пропускали не меньше двух голов. В последней встрече с «Ньюкаслом» «Манчестер Юнайтед» позволил сопернику дважды забить уже в первые 19 минут. После этого подопечные Аморима создали несколько опасных моментов, но ни один из них не привел к взятию ворот.

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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч

В последнее время очные противостояния команд проходят с небольшим преимуществом «Ливерпуля». В пяти предыдущих матчах во всех турнирах в активе мерсисайдцев две победы при двух ничьих и поражении. В первом круге текущего розыгрыша АПЛ «Ливерпуль» разгромил «МЮ» на «Олд Траффорд» со счетом 3:0.

Прогноз Романа Нагучева на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 5 января

«Учитывая, что «Манчестер Юнайтед» в любом состоянии является серьезным раздражителем для «Ливерпуля», думаю, мерсисайдцы постараются снять все вопросы о победителе встречи уже в первом тайме. Возможно, «Ливерпуль» забьет больше одного мяча еще до перерыва, но все же нельзя исключать, что «МЮ» сможет чем-то удивить. Так что предлагаю сделать ставку на тотал больше 1.5 гола в первом тайме — для подобных матчей это обычное дело. Также можно рискнуть и с коэффициентом 2.70 поставить на то, что в первой половине игры «Ливерпуль» забьет как минимум два гола», — считает Нагучев.

В букмекерской компании FONBET на тотал голов больше 1.5 гола в первом тайме можно поставить с коэффициентом 2.07.

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