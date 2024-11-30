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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Адамян уверен, что команда Пепа не сократит отставание от Салаха и компании в таблице АПЛ

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Мохамед Салах.
Фото Getty Images

1 декабря «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграют в 13-м туре АПЛ. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Прогноз на игру дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
01 дек, 19:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Манчестер Сити

В какой форме «Ливерпуль»

Несмотря на уход Юргена Клоппа, сезон-2024/25 «Ливерпуль» проводит максимально уверенно. С новым тренерским штабом во главе с Арне Слотом красные забрались на первое место и в АПЛ, и в Лиге чемпионов. В чемпионате Англии преимущество над ближайшим соперником, которым как раз является «Манчестер Сити», составляет уже восемь очков. В 12 турах очки были потеряны только два раза. В последнем матче мерсисайдцы сумели переломить неудачно складывавшуюся встречу с «Саутгемптоном» и выиграть со счетом 3:2.

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На неделе свою мощь «Ливерпуль» подтвердил в матче общего этапа Лиги чемпионов, не оставив ни шанса мадридскому «Реалу» (2:0). Итоговый счет не отражает того колоссального преимущества, какое было у красных. Причем результаты достигаются без основного вратаря Алиссона Бекера, основного правого защитника Трента Александера-Арнольда и нападающего Диогу Жоты. Правда, у первых двух есть шансы сыграть в воскресенье с «Сити».

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В какой форме «Манчестер Сити»

С манкунианцами творится что-то невероятное, ведь команда не знает побед в шести играх кряду! Более того, в пяти случаях команда Пепа Гвардиолы потерпела поражения: 1:2 с «Борнмутом», 1:2 с «Брайтоном» и 0:4 с «Тоттенхэмом» в АПЛ, 1:2 с «Тоттенхэмом» в Кубке лиги и 1:4 со «Спортингом» в Лиге чемпионов. В минувший вторник у «горожан» были все шансы на то, чтобы прервать неудачную серию, — к 74-й минуте домашней игры с «Фейеноордом» хозяева «Этихада» вели со счетом 3:0. Однако футболисты «Сити» умудрились пропустить трижды за 19 минут и сыграть 3:3 с голландцами. С учетом того, как развивался матч, эту ничью можно приравнять к поражению. После пяти туров общего этапа Лиги чемпионов у манкунианцев всего восемь очков. На «Ливерпуль» Гвардиола наверняка настроит своих подопечных, но сумеют ли те справиться с мощной атакой красных — большой вопрос.

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Два последних матча между командами завершились со счетом 1:1. У «Ливерпуля» серия из четырех игр без побед над «Сити» (2:3, 1:4, 1:1, 1:1).

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Прогноз Карена Адамяна на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 1 декабря

«Ливерпуль» на данный момент, возможно, самая мощная команда Европы. С новым главным тренером красные одержали 17 побед в 19 матчах во всех турнирах. Даже травма основного вратаря не выбила их из колеи. На неделе всю силу «Ливерпуля» прочувствовал «Реал». Что же до «Сити», то их спад стал во многом неожиданным. Упустить победу при счете 3:0 — такого с Гвардиолой еще не было. С учетом исполнителей в линии атаки забить гостям «Энфилда», наверное, все же удастся, но вот увезти три очка из Ливерпуля — вряд ли», — считает Адамян.

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