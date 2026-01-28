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28 января, 15:15

«Ливерпуль» — «Карабах»: азербайджанцы забьют в седьмом из восьми матчей общего этапа ЛЧ

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Карабах» 28 января 2026 года

28 января в заключительном восьмом туре общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» сыграет с «Карабахом». Встреча английского и азербайджанского клубов начнется в 23.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит игру словацкий арбитр Иван Кружляк.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.
28 января, 23:00. Энфилд (Ливерпуль)
Ливерпуль
6:0
Карабах

Аналитики букмекерской компании FONBET считают «Ливерпуль» безоговорочным фаворитом матча. На победу английского клуба можно поставить с коэффициентом 1.11, что примерно 90% вероятности исхода. Даже ничья котируется за 10.0 (9%), а успех гостей вообще за 21.0 (1%).

На то, что «Карабах» увезет хотя бы одно очко из Англии (Х2), предложена котировка 6.60.

Эксперты считают, что команды забьют на двоих минимум четыре мяча: ТБ 3.5 оценен в 1.60, ТМ 3.5 — в 2.35.

Вариант «обе забьют» доступен в линии за 2.00, противоположный исход — за 1.75.

«Карабах» не отличился лишь в одном из семи матчей общего этапа ЛЧ. На гол азербайджанцев можно поставить за 1.95.

Три наиболее вероятных автора голов — игроки «Ливерпуля» Экитике, Салах и Гакпо. Результативный удар француза оценен в 1.60, египтянина — в 1.80, голландца — в 2.10.

Деклан Райс и&nbsp;Эберечи Эзе (&laquo;Арсенал&raquo;).«Арсенал» уже забрал путевку в 1/8 финала ЛЧ, но не проявит жалости к «Кайрату». Нужно реабилитироваться за провал против «МЮ»

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Карабах»

У обеих команд перед заключительным туром есть мотивация: «Ливерпуль» хоть и занимает четвертое место в таблице, еще не обеспечил себе попадание в топ-8, а «Карабах» — в топ-24 и позицию в плей-офф. Азербайджанцы на протяжении всего турнира играют достаточно открыто и не боятся никого — обыгрывали «Бенфику» с «Айнтрахтом» и делили очки с «Челси». Думаю, на «Энфилде» команда Гурбана Гурбанова не станет выставлять автобус ввиду бессмысленности такой тактики — «Ливерпуль» задавит. Учитывая это, считаю наиболее подходящим для ставки вариант «обе забьют». Все-таки и «Карабах» неплох в атаке, и «Ливерпуль» в последние месяцы не играет в обороне идеально.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.00.

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