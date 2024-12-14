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«Ливерпуль» — «Фулхэм»: в прошлом сезоне соперники устроили жаркую перестрелку на «Энфилде»

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Фулхэм» 14 декабря 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент
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Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).
Фото Getty Images

14 декабря «Ливерпуль» примет «Фулхэм» в 16-м туре АПЛ. Матч пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 18.00 по московскому времени. Главный арбитр — Тони Хэррингтон. Игру в России не покажут.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
14 дек, 18:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Фулхэм

Аналитики букмекерской компании Winline ждут, что хозяева заберут три очка: победа «Ливерпуля» доступна за 1.32, это около 54% вероятности. Выигрыш «Фулхэма» идет за 8.60 (23%), ничья за 5.80 (23%).

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.46, ТМ 2.5 — в 2.57. Прошлогодняя встреча соперников на «Энфилде» получилась результативной — 4:3 в пользу красных.

Рынок «обе забьют» дали с коэффициентом за 1.83, на обратный вариант предложили котировку 1.97.

Четыре наиболее ожидаемых, по мнению экспертов, итога поединка указывают на ничью или выигрыш лондонцев:

  • 2:0 — за 6.60;
  • 2:1 и 3:0 — за 7.80;
  • 1:0 — за 8.00.
Ханси Флик (&laquo;Барселона&raquo;). Из-за дисквалификации «Барса» потеряла Флика на две игры. Но разобраться с «Леганесом» можно и без тренера на скамейке

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Фулхэм»

В прошлом сезоне «дачники» хоть и не обыграли красных, зато огорчили во всех встречах — как в чемпионате (3:4, 1:3), так и в Кубке Лиги (1:2, 1:1). В трех поединках из четырех соперники отличились трижды или больше. Новый эпизод противостояния команд тоже обещает яркий и результативный сценарий. Лондонцы стартовали в АПЛ с поражения от «МЮ» с сухим счетом (0:1), но затем не ушли с поля без гола ни разу. Мерсисайдцы оформили 2+ мяча в девяти из десяти последних матчей.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.10.

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Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Фулхэм
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