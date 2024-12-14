14 декабря «Ливерпуль» примет «Фулхэм» в 16-м туре АПЛ. Матч пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 18.00 по московскому времени. Главный арбитр — Тони Хэррингтон. Игру в России не покажут.

Аналитики букмекерской компании Winline ждут, что хозяева заберут три очка: победа «Ливерпуля» доступна за 1.32, это около 54% вероятности. Выигрыш «Фулхэма» идет за 8.60 (23%), ничья за 5.80 (23%).

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.46, ТМ 2.5 — в 2.57. Прошлогодняя встреча соперников на «Энфилде» получилась результативной — 4:3 в пользу красных.

Рынок «обе забьют» дали с коэффициентом за 1.83, на обратный вариант предложили котировку 1.97.

Четыре наиболее ожидаемых, по мнению экспертов, итога поединка указывают на ничью или выигрыш лондонцев:

2:0 — за 6.60 ;

2:1 и 3:0 — за 7.80 ;

1:0 — за 8.00 .

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Фулхэм»

В прошлом сезоне «дачники» хоть и не обыграли красных, зато огорчили во всех встречах — как в чемпионате (3:4, 1:3), так и в Кубке Лиги (1:2, 1:1). В трех поединках из четырех соперники отличились трижды или больше. Новый эпизод противостояния команд тоже обещает яркий и результативный сценарий. Лондонцы стартовали в АПЛ с поражения от «МЮ» с сухим счетом (0:1), но затем не ушли с поля без гола ни разу. Мерсисайдцы оформили 2+ мяча в девяти из десяти последних матчей.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.10.

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