23 октября «Ливерпуль» навестит «Лейпциг» в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов. Команды сыграют на «Ред Булл Арене». Швейцарский судья Сандро Шерер даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

В букмекерской компании Winline склоняются к победе парней Арне Слота: поставить на красных можно с коэффициентом 1.81, это около 48% вероятности. Успех «Лейпцига» предложен с котировкой 3.85 (26%). Ничью оценили в 3.90 (26%).

Выигрыш «Ливерпуля» с форой (-1) идет за 2.35. Опция Ф1(+1) — за 1.58.

Аналитики не сомневаются, что предстоящая разборка пробьет «верх» по голам: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.55.

Рынок «обе забьют» дали за 1.50, обратный вариант — за 2.55.

Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Ливерпуль»

«Красные быки» начали общий этап ЛЧ с двух обидных поражений — от «Атлетико» (1:2) и «Ювентуса» (2:3). В обеих встречах команда Марко Розе открывала счет, но не удерживала преимущество. Единственный выезд мерсисайдцев на старте турнира тоже получился результативным — против «Милана» на «Сан Сиро» (3:1). «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, «Лейпциг» делит первое место таблицы бундеслиги с «Баварией» — поединок таких соперников просто не может получиться скучным.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.77.

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта