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Лапа помощи: клубы КХЛ присоединились к новогодней благотворительной инициативе

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Лапа помощи.
Лапа помощи.
Лапа помощи.
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В канун Нового года FONBET х КХЛ запускает акцию по поддержке бездомных животных в регионах. Совместно с благотворительной программой ДоброFON хоккейные клубы «Авангард», «Локомотив», «Салават Юлаев» и «Металлург» направят 1 миллион рублей приютам и фондам.

Помощь получат:

Лапа помощи.

«Новый год — время, когда забота важна как никогда. Верим, что хоккей способен объединять — с помощью важных дел в том числе. Надеемся, что эта инициатива напомнит болельщикам о необходимости выручать нуждающихся, особенно в такую замечательную пору», — комментируют авторы акции.

Акция стала частью праздничной кампании FONBET x КХЛ. К запуску проекта вышел короткометражный фильм «Батин свитер» с Сергеем Буруновым в главной роли. По сюжету, он собирает в гостях друзей-хоккеистов за просмотром матча. Вечер оборачивается чудом: лежащий на диване свитер начинает разговаривать с героями и исполнять их желания.

Главный артефакт фильма, волшебный «батин» свитер, может получить любой хоккейный болельщик. В рамках кампании выходит коллекция свитеров, связанных в ретростилистике и айдентике ведущих клубов КХЛ. Посмотреть фильм, а также узнать подробности акции и дропа можно на сайте проекта.

Лапа помощи.

В 2020 году FONBET вывел благотворительность в самостоятельное направление «Ставка на добро». За четыре года было реализовано свыше 200 социально значимых проектов по оказанию адресной помощи больницам, домам престарелых, детским домам, интернатам и приютам, реабилитационным центрам, а также ветеранам ВОВ и спорта. В общей сложности на добрые дела было перечислено более 550 млн рублей.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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