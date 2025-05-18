18 мая «Крылья Советов» и «Спартак» откроют субботнюю программу 29-го тура РПЛ. Команды встретятся на «Самара Арене», стартовый свисток судьи Сергея Карасева прозвучит в 13.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» начнется в 13.15 мск.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

18 мая 2025, 13:30. Самара Арена (Самара)

Аналитики букмекеров склоняются к победе гостей: это событие предложили за 2.18, что составляет примерно 42% вероятности. Успех самарцев идет за 3.15 (32%). Котировка на ничью — 3.85 (26%).

Выигрыш хозяев с форой (0) доступен за 2.30. Эту же опцию для москвичей можно взять за 1.62.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.05. «Обе забьют» представили за 1.65, коэффициент на обратный вариант — 2.25.

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в четырех матчах подряд. Рынок на то, что красно-белые опять оформят больше 1.5 гола, оценили в 2.03.

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Спартак»

В трех последних играх москвичам не везло: против «Факела» (0:0), «Динамо» (0:2) и «Ростова» (1:2) суммарно нанесли 46 ударов, но забили всего однажды. Выезд на «Самара Арену» — отличный шанс поправить реализацию. Команда Игоря Осинькина пропустила 3+ мяча в двух турах подряд: от «Динамо» (1:3) и «Пари НН» (2:5). К тому же на старте сезона красно-белые трижды разгромили волжан: сначала в первом круге РПЛ (3:0), а затем на групповом этапе Кубка России (3:0, 4:1).

Рекомендуемая ставка: «Спартак» оформит больше 1.5 гола за 2.03.