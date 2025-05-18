18 мая на «Самара Арене» состоится игра 29-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Арбитр Сергей Карасев даст стартовый свисток в 13.30 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямой эфир с 13.15 мск.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

18 мая 2025, 13:30. Самара Арена (Самара)

Специалисты не верят в мирный исход встречи: взять ничью можно с коэффициентом 3.85, вероятность — примерно 26%. Победа «Спартака» доступна за 2.18 (42%), выигрыш хозяев — за 3.15 (32%).

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.05.

Опцию «обе забьют» оценили в 1.65, обратный вариант — в 2.25.

«Крылья Советов» уступили в двух турах подряд. Окончание серии предложили с котировкой 1.68.

В прошлом сезоне самарцы разгромили красно-белых на своем поле (4:0). На то, что команда Игоря Осинькина снова оформит больше 1.5 мяча, можно сыграть за 2.60.

«Сухарь» в исполнении Александра Максименко представлен в линии за 3.30.

Четыре наиболее вероятных результата матча, по версии экспертов, указывают на ничью или победу москвичей: