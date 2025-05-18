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18 мая 2025, 10:15

«Крылья Советов» — «Спартак»: коэффициенты и где смотреть матч РПЛ 18 мая 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» 18 мая 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Николай Рассказов («Крылья Советов»).
Фото Global Look Press

18 мая на «Самара Арене» состоится игра 29-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Арбитр Сергей Карасев даст стартовый свисток в 13.30 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямой эфир с 13.15 мск.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.
18 мая 2025, 13:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:2
Спартак

Специалисты не верят в мирный исход встречи: взять ничью можно с коэффициентом 3.85, вероятность — примерно 26%. Победа «Спартака» доступна за 2.18 (42%), выигрыш хозяев — за 3.15 (32%).

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.05.

Опцию «обе забьют» оценили в 1.65, обратный вариант — в 2.25.

«Крылья Советов» уступили в двух турах подряд. Окончание серии предложили с котировкой 1.68.

В прошлом сезоне самарцы разгромили красно-белых на своем поле (4:0). На то, что команда Игоря Осинькина снова оформит больше 1.5 мяча, можно сыграть за 2.60.

Игроки &laquo;Зенита&raquo;.«Ростов» отдал слишком много сил против «Спартака». «Зенит» обязан набирать очки

«Сухарь» в исполнении Александра Максименко представлен в линии за 3.30.

Четыре наиболее вероятных результата матча, по версии экспертов, указывают на ничью или победу москвичей:

  • 1:1 — за 7.00;
  • 1:0 и 2:1 — за 9.00;
  • 0:0 — за 10.0.
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