В центральном матче 17-го тура чемпионата России сойдутся «Краснодар» и «Спартак». Игра состоится 1 декабря на «Краснодар Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Стартовый свисток даст арбитр Артем Чистяков. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ», эфир начнется в 19.00 мск.

«Краснодар» на правах хозяина поля считается фаворитом матча. На его победу в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 2.27, что примерно 44% вероятности исхода. Ничья идет за 3.45 (26%), триумф «Спартака» выставлен в линии за 3.20 (30%).

Если москвичи не уступят в предстоящей встрече, сыграет пари за 1.66. Из 10 предыдущих матчей в Краснодаре они проиграли только три.

Эксперты не уверены, что болельщиков ждет результативный поединок: ТБ 2.5 доступен за 2.01, ТМ 2.5 — за 1.79.

Пять из шести последних матчей в Краснодаре завершились обменом голами. Вариант «обе забьют» идет за 1.82, противоположный — за 1.98.

Ожидаете бескомпромиссную битву? 26 и более фолов предложено взять за 1.76, ТМ 25.5 — за 1.96.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Спартак»

«Спартак» в прошлом туре устроил шоу в Тушине, разгромив «Локомотив» 5:2. Красно-белые показали, что могут быть очень хороши в атаке, однако и в обороне у них есть существенные проблемы, которые на неделе подтвердились в Кубке России против «Ростова» (1:2). В двух последних матчах с участием «Краснодара» также было забито 10 мячей, причем на счету южан только половина из них. Ждем не менее горячего футбола от команд и в личном противостоянии.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.82.

Почувствуй желанный вкус победы! Хватай фрибет 3000 рублей и включайся в игру вместе с Winline