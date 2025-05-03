3 мая лидер чемпионата России «Краснодар» на своем поле сыграет с занимающим седьмое место «Рубином». Матч 27-го тура пройдет на арене «Краснодар» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 19.15 мск. Главным арбитром назначен Кирилл Левников.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

03 мая, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Букмекеры считают, что «Краснодар» одержит уверенную победу в предстоящем матче. На победу лидера чемпионата можно поставить с коэффициентом 1.48, что примерно 68% вероятности исхода. Успех «Рубина» доступен за 7.10 (9%), ничья — за 4.30 (23%).

Верите, что казанцы способны отобрать очки у лучшей на данный момент команды России? Вариант Х2 идет за 2.65.

Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 котируются за одинаковые 1.90. При этом условия «обе забьют» и «обе забьют — нет» идут за 2.05 и 1.77 соответственно.

Если забьет только «Краснодар», сыграет пари за 2.30. Если отличится лишь «Рубин», пройдет ставка за 10.5.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве хозяев:

1:0 и 2:0 — за 7.00;

ничья 1:1 — за 8.00.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Рубин»

«Краснодар» на четыре очка опережает «Зенит» и за четыре тура до конца сезона имеет право на ошибку, но точно не в домашнем матче против «Рубина». «Быки» очень здорово играют на своем поле: лидируют по количеству набранных очков, занимают третье место по забитым мячам (26 в 13 играх) и первое — по качеству обороны (всего семь пропущенных).

Казанцы же только восьмые по набранным на выезде очкам. Они проиграли три матча в гостях из последних четырех и имеют отрицательную разницу мячей — минус четыре. При этом пропускают они больше одного раза за игру.

Рекомендуемая ставка: победа «Краснодара» и ТБ 2.5 за 2.05.