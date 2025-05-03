Ставки
3 мая, 17:15
«Краснодар» — «Рубин»: коэффициенты и где смотреть матч РПЛ 3 мая 2025 года онлайн в прямом эфире
3 мая «Краснодар» в 27-м туре чемпионата России дома сыграет с «Рубином». Матч пройдет на арене «Краснодар» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 19.15 мск. Главным арбитром назначен Кирилл Левников.
Букмекеры считают, что «Краснодар» одержит уверенную победу в предстоящем матче. На победу лидера чемпионата можно поставить с коэффициентом 1.48, что примерно 68% вероятности исхода. Успех «Рубина» доступен за 7.10 (9%), ничья — за 4.30 (23%).
Верите, что казанцы способны отобрать очки у лучшей на данный момент команды России? Вариант Х2 идет за 2.65.
Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 котируются за одинаковые 1.90. При этом условия «обе забьют» и «обе забьют — нет» идут за 2.05 и 1.77 соответственно.
Если забьет только «Краснодар», сыграет пари за 2.30. Если отличится лишь «Рубин», пройдет ставка за 10.5.
Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве хозяев:
-
1:0 и 2:0 — за 7.00;
-
ничья 1:1 — за 8.00.