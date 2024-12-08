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«Краснодар» — «Локомотив»: Гурцкая предложил поставить на точный счет

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Дмитрий Баринов.
Фото Getty Images

8 декабря в 18-м туре РПЛ «Краснодар» примет дома «Локомотив», начало матча — в 19.30 по московскому времени. Прогноз на эту встречу дал амбассадор FONBET Тимур Гурцкая.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
08 дек, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Локомотив

В какой форме «Краснодар»

«Краснодар» явно сдал: команда Мурада Мусаева потеряла очки в трех предыдущих матчах РПЛ. Сначала «быки» разошлись миром с «Рубином» (1:1), затем не выявили победителя в поединке с «Химками» (2:2), а в последнем туре крупно уступили «Спартаку» (0:3). Из-за этих результатов «Краснодар» опустился на второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда сейчас отстает на один балл.

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«Быки» могут похвастаться физической формой своих игроков. К предстоящему матчу краснодарцы подходят без кадровых потерь.

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В какой форме «Локомотив»

«Локомотив» также сбавил обороты: команда впервые в сезоне потерпела три поражения подряд. В РПЛ железнодорожники уступили «Спартаку» (2:5) и «Химкам» (1:3), а в FONBET Кубке России — московскому «Динамо» (0:1). Стоит отметить, что из-за этих результатов коллектив Михаила Галактионова опустился на четвертое место в турнирной таблице чемпионата, а также вылетел в нижнюю сетку Кубка.

У «Локомотива» перед предстоящим поединком одна потеря: от травмы продолжает восстанавливаться Лукас Фассон.

«Краснодар» — «Локомотив»: статистика личных встреч

В шести последних матчах команды одержали по две победы, причем обе — в разных турнирах. В этом сезоне коллективы виделись друг с другом только в РПЛ. В том поединке «Краснодар» всухую обыграл «Локомотив» в гостях (3:0). Железнодорожники в последний раз брали верх над «быками» в сезоне-2022/23. Тогда «Локо» также победил своего соперника в рамках чемпионата (3:2).

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Прогноз Тимура Гурцкая на матч «Краснодар» — «Локомотив» 8 декабря

«Нас ждет последний тур РПЛ перед длительной паузой, поэтому нужно попробовать сорвать куш, тем более скоро рождественские праздники. Для ставки я выбрал матч «Краснодар» — «Локомотив». Обе команды проиграли в последнем туре, и мне кажется, что их очный поединок должен получиться открытым. Учитывая высокий коэффициент, я думаю, что можно попробовать рискнуть и поставить на победу «Локо». Да, «Краснодар» является фаворитом, но мне кажется, что для железнодорожников такой расклад только в плюс. В общем, мой вариант: победа гостей со счетом 2:1 или 3:1. А если этого мало, то можно еще рассмотреть «верховой» тотал угловых ударов», — считает Гурцкая.

На победу «Локомотива» со счетом 3:1 в букмекерской компании FONBET можно поставить за 29.0.

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