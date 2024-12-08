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«Краснодар» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 8 декабря 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» 8 декабря 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Федор Смолов («Краснодар»).
Фото Telegram-канал «Краснодара», Telegram

8 декабря «Краснодар» и «Локомотив» красиво закроют осеннюю часть РПЛ — обе команды находятся в чемпионской гонке. Игра пройдет на арене «Краснодар», стартовый свисток арбитра Василия Казарцева прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
08 дек, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Локомотив

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у хозяев больше шансов на успех: их победа дана за 1.88, вероятность этого исхода — приблизительно 52%. Выигрыш железнодорожников можно взять за 3.85 (24%), на ничейный исход дан такой же коэффициент.

В первом круге «быки» разгромили москвичей (3:0). Вероятность того, что в предстоящем матче «Локомотив» хотя бы не уступит, оценена в 1.93.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают превосходство хозяев:

• 1:1 — за 6.40;

• 2:1 — за 7.60;

• 1:0 — за 8.40.

Игроки &laquo;Локомотива&raquo;. «Краснодар» — «Локомотив»: команды зажгут в последнем матче года

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.20.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.59, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.26.

Комбинированная опция на победу хозяев и тотал больше 2.5 гола предложена за 2.65.

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