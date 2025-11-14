Ставки
Новости
Уведомления
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Сегодня, 12:45

Клиент BetBoom собрал и выиграл рекордный экспресс в истории букмекерской компании

Пользователь собрал купон с коэффициентом 20 000 выиграл 3 000 000 рублей всего со 150 рублей!

Прошлой ночью BetBoom зафиксировал крупнейший выигрышный коэффициент за всю историю компании. Один из клиентов собрал экспресс из девяти событий НХЛ. Беттор соединил в купоне варианты на исход и тотал матчей. Отметим, что практически все события в экспрессе были с высоким коэффициентом. Средний коэффициент каждого варианта составил 2.98, а наивысший — 6.20. Итоговый коэффициент купона — 20 000. Со ставки всего в 150 рублей клиент BetBoom выиграл 3 000 000 рублей.

Важно упомянуть, что большинство событий зашли достаточно уверенно, но трое матчей заставили клиента BetBoom немного понервничать. Одной из таких игр стало противостояние «Колорадо» и «Анахайма». Беттор поставил на победу хозяев с общим тоталом 5.5 меньше. Игра шла по плану пользователя — «Эвеланш» вышли вперед уже во втором периоде, а в третьем удвоили преимущество. Но за 2.5 минуты до конца финальной двадцатиминутки нападающий «Колорадо» Паркер Келли забил пятую шайбу в матче, а значит, следующий гол «похоронил» бы экспресс клиента BetBoom. Но за оставшееся время обе команды сохранили ворота «сухими» и спасли купон.

Также напряженным выдался матч между «Бостоном» и «Торонто». Клиент BetBoom взял вариант с форой -1.5 на хозяев. Матч стартовал удачно для пользователя — уже к началу второго периода «Брюинз» повели 4:1, тем самым удерживая нужную фору с запасом. Но позже «Торонто» чуть не перевернули ход игры. Всего за 5 минут игрового времени гости отличились дважды и свели преимущество «Бостона» до минимального. Для захода беттору нужна была как минимум одна забитая шайба от хозяев и сохранение собственных ворот «сухими». И «Брюинз» справились с задачей — за 10 минут до конца основного времени форвард хозяев Давид Пастрняк сделал счет 5:3, и команда удержала нужное преимущество в две шайбы до финальной сирены. Благодаря победе «Бостона» клиент BetBoom установил рекорд «зашедшего» коэффициента и выиграл 3 000 000 рублей со ставки в 150!

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Mv Mv

    Настало время окуительных историй. У нас тут верят на слово?)

    14.11.2025

  • shpasic

    "забыли" написать, что это реклама

    14.11.2025

    • Россия — Перу: Нагучев пророчит команде Карпина победу