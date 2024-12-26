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Сегодня, 15:15

Кирилл Семенов — Герой ноября FONBET OVERTIME

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За гол форварда казанского «Ак Барса» Кирилла Семенова проголосовали 7 355 (41%) болельщиков. Победную шайбу на свой счет нападающий записал 15 ноября в домашнем матче против питерского СКА.

На данный момент Семенов проводит один из самых результативных сезонов в карьере. После 36 матчей в активе нападающего 29 (11+18) очков. В матче против СКА форвард принес победу своей команде, классно отправив шайбу броском из-под ноги. Теперь этот игровой эпизод увековечен в коллекционной карточке!

Хоккейный артефакт можно будет получить на матче «Ак Барса» и «Авангарда» 6 января в фирменной зоне FONBET в фойе «Татнефть Арены».

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Напомним, в новом сезоне КХЛ совместно со своим титульным партнером выпустили новую коллекцию хоккейных карточек FONBET OVERTIME. Героем сентября стал нападающий «Торпедо» Никита Артамонов, а в октябре болельщики сделали свой выбор в пользу Александра Радулова из «Локомотива».

Также получить коллекционную карточку и подробнее узнать о втором сезоне проекта FONBET OVERTIME можно на специальном сайте.

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Кирилл Семенов
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