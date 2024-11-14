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Сегодня, 13:50

Казахстан — Австрия: команда Черчесова тонет на последнем месте в группе

Артемий Кутейников
Корреспондент
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Игроки сборной Австрии.
Фото Getty Images

14 ноября сборная Казахстана примет Австрию в пятом туре группового этапа Лиги наций. Игра пройдет на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, румынский арбитр Мариан Барбу даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Лига наций B. Группа 3
14 нояб, 18:00. Central Stadium (Алма-Ата)
Казахстан
Австрия

Аналитики букмекерской компании Winline считают гостей однозначными фаворитами: поставить на австрийцев можно с коэффициентом 1.23, это около 80% вероятности. Выигрыш команды Станислава Черчесова предложен с котировкой 13.0 (6%), даже ничья идет за гораздо меньшие 6.60 (14%).

На домашнем стадионе Австрия разгромила Казахстан 4:0. Вероятность непоражения казахстанцев в предстоящей игре оценена в 4.38.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают превосходство коллектива Ральфа Рангника:

• 2:0 — за 5.20;

• 3:0 — за 6.20;

• 1:0 — за 6.40.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.59, ТМ 2.5 идет за 2.33.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 2.28, опция «обе забьют — нет» идет за 1.62.

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Прогноз и ставка на матч Казахстан — Австрия

У команды Черчесова снова мало шансов не проиграть: австрийцы набрали семь очков в четырех играх, но в двух последних выдали ярчайшие победы над казахстанцами (4:0) и Норвегией (5:1). К тому же летом Австрия симпатично выступила на Евро: вышла из непростой группы, обыграв Нидерланды (3:2), но вылетела в 1/8 финала в драматичной перестрелке с Турцией (1:2). У Казахстана нет таких достижений: за четыре тура в группе Лиги наций сборная набрала одно очко — вымучила домашнюю нулевую ничью с норвежцами, после чего потерпела три поражения с общим счетом 0:8. У нее до сих пор нет забитых мячей.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-2) за 2.10.

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