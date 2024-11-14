Сборная Казахстана в пятом туре группового этапа Лиги наций встретится с мощной Австрией. Матч пройдет 14 ноября на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, начало запланировано на 18.00 по московскому времени. Рассудит команды бригада во главе с румыном Марианом Барбу. Прямую трансляцию игры покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в успехе команды Ральфа Рангника: поставить на нее можно за 1.23, что составляет приблизительно 80% вероятности. Победа хозяев дана за 13.0 (6%) — это наименее ожидаемый результат поединка. Ничья предложена с котировкой 6.60 (14%).

На домашнем стадионе Австрия разгромила Казахстан 4:0. Вероятность непоражения казахстанцев в предстоящей игре оценена в 4.38.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают превосходство коллектива Ральфа Рангника:

• 2:0 — за 5.20;

• 3:0 — за 6.20;

• 1:0 — за 6.40.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.59, ТМ 2.5 идет за 2.33.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 2.28, опция «обе забьют — нет» идет за 1.62.

Условие на победу Австрии и рынок «обе забьют — нет» можно взять с коэффициентом 1.85.

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