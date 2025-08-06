6 августа на Центральном стадионе Алма-Аты пройдет встреча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Слованом» из Братиславы. Начало — в 18.00 по московскому времени. Матч не покажут в России.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд.

06 августа, 18:00. Central Stadium (Алма-Ата)

Аналитики отдали предпочтение команде Рафаэля Уразбахтина: поставить на алматинцев предложили с коэффициентом 2.25, это около 41% вероятности. Выигрыш «Слована» идет за 3.40 (29%). Ничья — за 3.35 (30%).

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.68.

Рынок «обе забьют» представлен за 1.95, обратный вариант — за 1.85.

По мнению экспертов, у клуба из Братиславы чуть больше шансов на попадание в следующий раунд: это событие дали с котировкой 1.82. Проход «Кайрата» оценили в 2.00.

Прогноз и ставка на матч «Кайрат» — «Слован»

«Короли Братиславы» оформили 2+ гола во всех четырех играх на старте сезона: в предыдущем раунде квалификации с боснийским «Зриньски» (4:0, 2:2), а также в чемпионате Словакии против «Татрана» (2:2) и «Подбрезова» (4:1). При этом команда Владимира Вайсса пропустила в трех матчах из четырех. На Центральном стадионе Алма-Аты «Слован» тоже не сохранит ворота сухими: желто-черные отличились в каждой домашней встрече в 2025-м.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.95.