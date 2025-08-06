Ставки
6 августа, 10:15

«Кайрат» — «Слован»: коэффициенты и где смотреть матч Лиги чемпионов 6 августа 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Кайрат» — «Слован» 6 августа 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Давид Стрелец («Слован»).
Фото Global Look Press

6 августа «Кайрат» сыграет с братиславским «Слованом» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Матч состоится на Центральном стадионе Алма-Аты и начнется в 18.00 по московскому времени, в России его не покажут.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд.
06 августа, 18:00. Central Stadium (Алма-Ата)
Кайрат
1:0
Слован Бр

Эксперты назвали «Кайрат» фаворитом: взять выигрыш желто-черных можно с коэффициентом 2.25, это около 41% вероятности. Ничью оценили в 3.35 (30%), победу братиславцев — в 3.40 (29%).

Считаете, что «Слован» не уступит на Центральном стадионе Алма-Аты? Хватайте опцию Х2 за 1.65.

Тотал больше 2.5 гола представлен за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.68. «Обе забьют» идет за 1.95, обратный вариант — за 1.85.

На успех команды Рафаэля Уразбахтина с форой (0) дали котировку 1.60, на рынок Ф2 (0) — 2.35.

Дан Глейзер (&laquo;Кайрат&raquo;).«Кайрат» мчит в первый для клуба общий этап Лиги чемпионов. «Слован» был там в прошлом году — и с треском провалился

«Слован» отличился как минимум дважды во всех четырех матчах на старте сезона. Тотал больше 1.5 мяча в исполнении гостей доступен за 3.50.

Три самых вероятных результата встречи, по версии специалистов, указывают на ничью или победу «Кайрата»:

  • 0:0 — за 6.50;
  • 1:1 — за 7.00;
  • 1:0 — за 7.00.
