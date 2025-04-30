1 мая в четвертьфинале «мастерса» в Мадриде российский теннисист Даниил Медведев сыграет с норвежцем Каспером Руудом. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на платформах BBTennis. Счет личного противостояния — 3:0 в пользу Медведева.

При этом аналитики букмекерской компании FONBET считают фаворитом встречи Рууда. На победу норвежца в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 1.57, что приблизительно 64% вероятности исхода. Успех Медведева при этом котируется за 2.41 (36%).

Если считаете, что Даниил не уступит с разницей более трех геймов, возьмите Ф2(+2.5) за 1.87. На то, что Каспер выиграет с превосходством в три и более гейма, котировка — 1.93.

Тотал больше 23.5 гейма можно взять за 2.03, ТМ 23.5 — за 1.70.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу Рууда за 2.45. При этом прежде скандинав ни в одном из трех матчей не брал у Медведева ни сета.

Победа Даниила минимум в одной партии доступна за 1.55.

Прогноз и ставка на матч Каспер Рууд — Даниил Медведев

Медведев трижды обыгрывал Рууда и не отдал ему ни одной партии, но все эти успехи были достигнуты на быстрых хардовых покрытиях и в Мальорке на траве. Грунт же — стихия норвежца. В четвертом круге Мадрида Каспер расправился с Фрицем и одержал 151-ю победу на песке — это один из лучших показателей среди действующих игроков.

Хотя Даниил показывает весьма неплохой теннис в последние дни, соперничать с норвежцем ему будет тяжело. Даже против нестабильного и не лучшим образом играющего на грунте Накашимы россиянин потерял сет, а теперь, скорее всего, уступит в двух.

Рекомендуемая ставка: победа Рууда 2:0 за 2.45.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита