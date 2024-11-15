15 ноября Андрей Рублев проведет заключительный матч группового этапа ATP Finals и, возможно, последний официальный во всем сезоне. В третьем туре он сыграет с норвежцем Каспером Руудом. Встреча пройдет в Турине на арене «Пала Альпитур» и начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на платформах BBTennis. Счет личного противостояния — 5:2 в пользу Рублева.

Российский теннисист, несмотря на два поражения в предыдущих встречах, считается фаворитом предстоящего матча. На его победу в букмекерской компании Winline можно поставить за 1.58, вероятность этого исхода — примерно 63%. Успех Рууда котируется за 2.50 (37%).

На то, что в этом противостоянии будет сыграно хотя бы 24 гейма, коэффициент — 2.04. ТМ 23.5 идет за 1.85.

Выигрыш Рублева с форой (-2.5) гейма доступен за 1.99, триумф Рууда с форой (+2.5) — за 1.81.

Победу норвежца хотя бы в одной партии можно взять за 1.53, сухой успех россиянина 2:0 — за 2.45.

Прогноз и ставка на матч Каспер Рууд — Андрей Рублев

Победа Зверева над Алькарасом со счетом 2:0 в заключительном туре группового этапа позволила Рублеву остаться в гонке за плей-офф — нужно всухую обыграть Рууда. Андрей ведет у норвежца 5:2 по личным встречам, но есть проблема — он уступил ему 0:2 в обеих битвах на предыдущих ATP. Также скандинав достаточно неплох на этом турнире: обыграл Алькараса и в борьбе уступил Звереву. Но и россиянин выглядел вполне конкурентоспособным против Карлоса, хоть и уступил ему.

Хочется верить, что Рублев покажет не менее яркий теннис и против Рууда, который все-таки не демонстрирует максимум на харде. И все же лучше перестраховаться, поставив не на 2:0, а на выигрыш Андрея с небольшой форой — победить он способен.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой (-1.5) гейма за 1.71.

Почувствуй желанный вкус победы! Хватай фрибет 3000 рублей и включайся в игру вместе с Winline