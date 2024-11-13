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Карлос Алькарас — Андрей Рублев: болезнь испанца приведет к сенсации?

Прогноз на матч ATP Finals Карлос Алькарас — Андрей Рублев 14 ноября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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14 ноября во втором туре группового этапа ATP Finals российский теннисист Андрей Рублев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча на «Пала Альпитур» в Турине начнется в 16.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на YouTube-канале BBTennis. Счет личных встреч — 2:1 в пользу Рублева.

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Несмотря на превосходство российского спортсмена, фаворитом предстоящего матча считается Алькарас. На его победу в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.53, что примерно 65% вероятности исхода. Успех Андрея котируется за 2.65 (35%).

На то, что в игре будет разыграно 23 и более гейма, коэффициент 1.93. На ТМ 22.5 — 1.95.

Выигрыш Алькараса с форой (-2.5) гейма идет за 1.83. Если же Рублев не уступит с разницей более двух геймов, сыграет пари за 1.97.

Наиболее реальный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу испанца за 2.30.

Андрей Рублев. Рублев обошелся без истерик на старте Итогового турнира в Турине. Но все равно проиграл Звереву

Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Андрей Рублев

Рублев в первом туре группового этапа ATP Finals проиграл Звереву и поставил себя в затруднительное положение — теперь ему нужно обыграть Алькараса и Рууда. С одним и с другим у Андрея положительная история встреч, но испанец все равно выглядит серьезным фаворитом, даже несмотря на болезнь, о чем он открыто заявил после стартовой встречи.
Россиянину будет тяжело победить, потому что он серьезно уступает Карлосу в вариативности. Да, у того серьезно хромало исполнение в битве с Руудом, но все же определенный уровень он держал. Тем более норвежец продемонстрировал необычайную стабильность, которой Андрею недоставало по ходу всего сезона. Думаю, Рублев поборется, но продолжительным матч все равно не будет.

Рекомендуемая ставка: ТМ 23.5 гейма за 1.73.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
Карлос Алькарас
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