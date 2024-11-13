Карлос Алькарас

14 ноября во втором туре группового этапа ATP Finals Андрей Рублев сыграет с Карлосом Алькарасом. Встреча россиянина и испанца за право сохранить шансы на выход в плей-офф состоится на «Пала Альпитур» в Турине начнется в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на YouTube-канале BBTennis. Счет личных встреч — 2:1 в пользу Рублева.

По мнению аналитиков Winline,фаворитом предстоящего матча считается Алькарас. На его победу предложено поставить за 1.53, что порядка 65% вероятности исхода. Успех Рублева доступен за 2.65 (35%).

На то, что в игре будет разыграно 23 и более гейма, коэффициент — 1.93. На ТМ 22.5 — 1.95.

Выигрыш Алькараса с форой (-2.5) гейма идет за 1.83. Если же Рублев не уступит с разницей более двух геймов, сыграет пари за 1.97.

Комбинированный вариант «победа испанца и ТБ 22.5» оценен в 3.00. Триумф россиянина при ТМ 22.5 — в 5.80.

Наиболее реальный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу испанца за 2.30.

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