Ставки
Новости
Уведомления
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

20 марта, 06:15

Италия — Германия: «Бундестим» прошла групповой этап Лиги наций без поражений

Прогноз на матч Лиги наций Италия — Германия 20 марта 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Джамал Мусиала (сборная Германии).
Фото Global Look Press

20 марта Италия примет Германию в первой четвертьфинальной встрече плей-офф Лиги наций. Она пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига наций A. 1/4 финала.
20 марта, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Италия
1:2
Германия

Аналитики не выявили очевидного фаворита: победу обеих сборных оценили одинаковой котировкой 2.75, это примерно 36% вероятности. Ничья идет за 4.60 (28%).

Поставить на выигрыш Италии с форой (0) можно за 1.90. Эту же опцию для Германии представили за 1.92.

На «обе забьют» дали 1.80, коэффициент на обратный рынок — 2.00.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.75.

Фабиан Руис (сборная Испании).Нидерланды против Испании — топ-вывеска 1/4 Лиги наций. «Оранжевые» хороши дома, а «Красная фурия» не знает поражений два года

Прогноз и ставка на матч Италия — Германия

«Бундестим» уверенно пронеслись по групповому этапу Лиги наций без поражений и лишь с двумя осечками — на выезде разошлись вничью с Нидерландами (2:2) и Венгрией (1:1). В четырех играх из шести немцы оформили 2+ гола и стали самой результативной сборной элитного дивизиона с 18 мячей. «Скуадра адзурра» тоже выступала ярко и забила 13 раз. При этом итальянцы пропустили во всех домашних матчах в группе.

У гостей не будет Флориана Вирца и Кая Хаверца, но даже без них есть кому зажигать в атаке: отличную форму набрали Джамал Мусиала, Лерой Сане плюс не стоит забывать про Карима Адейеми, Дениза Ундава и Тима Кляйндиста. Нападение хозяев украшают лидеры бомбардирской гонки серии А — Матео Ретеги и Мойзе Кин. А ведь еще есть Маттео Политано, Джакомо Распадори, креативную поддержку которым обеспечивают Давиде Фраттези, Николо Барелла и Сандро Тонали. Так что на стадионе «Сан-Сиро» все располагает к захватывающему зрелищу.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 гола за 2.10.

Трансляции футбола, тенниса, хоккея и других видов спорта в отличном качестве совершенно бесплатно! Смотри на сайте или в приложении сразу после регистрации в Winline

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736

АРХИВ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига наций УЕФА
Прогнозы на спорт
Сборная Германии по футболу
Сборная Италии по футболу
ставки
Читайте также
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Митинги по всему миру начались после перехвата флотилии «Сумуд» Израилем
Россияне назвали МТС самым технологичным сотовым оператором
Экономист сообщил об изменениях выплаты зарплаты в октябре
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Россия — Гренада: Дзюба установит рекорд и зарядит команду на новую разгромную победу

Хорватия — Франция: в последней очной встрече «шашечные» обыграли синих всухую