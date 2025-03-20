20 марта Италия примет Германию в первой четвертьфинальной встрече плей-офф Лиги наций. Она пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига наций A. 1/4 финала.

20 марта, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)

Аналитики не выявили очевидного фаворита: победу обеих сборных оценили одинаковой котировкой 2.75, это примерно 36% вероятности. Ничья идет за 4.60 (28%).

Поставить на выигрыш Италии с форой (0) можно за 1.90. Эту же опцию для Германии представили за 1.92.

На «обе забьют» дали 1.80, коэффициент на обратный рынок — 2.00.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.75.

Прогноз и ставка на матч Италия — Германия

«Бундестим» уверенно пронеслись по групповому этапу Лиги наций без поражений и лишь с двумя осечками — на выезде разошлись вничью с Нидерландами (2:2) и Венгрией (1:1). В четырех играх из шести немцы оформили 2+ гола и стали самой результативной сборной элитного дивизиона с 18 мячей. «Скуадра адзурра» тоже выступала ярко и забила 13 раз. При этом итальянцы пропустили во всех домашних матчах в группе.

У гостей не будет Флориана Вирца и Кая Хаверца, но даже без них есть кому зажигать в атаке: отличную форму набрали Джамал Мусиала, Лерой Сане плюс не стоит забывать про Карима Адейеми, Дениза Ундава и Тима Кляйндиста. Нападение хозяев украшают лидеры бомбардирской гонки серии А — Матео Ретеги и Мойзе Кин. А ведь еще есть Маттео Политано, Джакомо Распадори, креативную поддержку которым обеспечивают Давиде Фраттези, Николо Барелла и Сандро Тонали. Так что на стадионе «Сан-Сиро» все располагает к захватывающему зрелищу.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 гола за 2.10.

