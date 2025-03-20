Италия — Германия: Адамян убежден, что команды покажут результативный футбол

Известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян дал прогноз на первый матч четвертьфинала Лиги наций. Италия и Германия встретятся 20 марта в 22.45 по московскому времени.

Лига наций A. 1/4 финала.

20 марта, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)

В какой форме Италия

Итальянцы выходили в полуфинал в двух прошлых розыгрышах Лиги наций. В этом они встречались с Францией (3:1, 1:3), Израилем (2:1, 4:1), Бельгией (2:2, 1:0). «Скуадра адзурра» не смогла забить до перерыва в пяти прошлых играх и вышла в плей-офф со второго места. Четвертьфинал с Германией подопечные Лучано Спаллетти начинают в Милане. Встреча будет знаковой для игроков «Интера» — Николо Бареллы, Алессандро Бастони и Давиде Фраттези. Последний из них забил победный гол в трех из шести матчей группового этапа. На острие атаки выйдет Мойзе Кен или Матео Ретеги — эти два нападающих лидируют в списке бомбардиров серии А, записав на свой счет 15 и 21 мяч.

Спаллетти обычно выпускает трех защитников, по флангам будут курсировать латерали Джованни Ди Лоренцо и Риккардо Калафиори. Джанлуиджи Доннарумма будет защищать ворота спустя неделю после героической серии пенальти в Лиге чемпионов. Сборной Италии не поможет травмированный защитник Федерико Димарко. Под вопросом остается участие в первой игре латераля Андреа Камбиазо из «Ювентуса».

В какой форме Германия

Германия прошла без поражений в основное время 15 матчей с начала 2024 года (10 побед и пять ничьих), а единственный проигрыш Испании был в дополнительное время. В Лиге наций бундестим не просто заняла первое место в группе А1 с Венгрией (5:0, 1:1), Нидерландами (2:2, 1:0) и Боснией и Герцеговиной (2:1, 7:0), но стала самой результативной сборной предварительной стадии. В семи из 18 взятий ворот поучаствовал Флориан Виртц, но четвертьфинал с Италией полузащитник «Байера» пропустит из-за травмы, как и нападающий «Арсенала» Кай Хаверц.

Юлиан Нагельсманн выпустит в центре поля двух баварцев — Йозуа Киммиха и Джамала Мусиалу. Первый недавно продлил контракт с клубом, а в сборной капитан быстро перемещает мяч из обороны в атаку и забил по голу в двух прошлых встречах с итальянцами. Мусиала способен сделать последний пас или завершить момент самостоятельно — у него пять (2+3) результативных баллов в четырех осенних матчах. За сборную не сыграет ветеран Мануэль Нойер, а за роль основного вратаря борются Оливер Бауман из «Хоффенхайма» и Штефан Ортега из «Манчестер Сити». В обороне может выйти защитник Янн Биссек, пробившийся в основу «Интера» в этом сезоне.

Италия — Германия: статистика личных встреч

Итальянцы не смогли победить немцев в шести последних встречах: трех товарищеских (1:1, 1:4, 0:0), на Евро-2016 (1:1, по пенальти 5:6) и в Лиге наций (1:1, 2:5).

Прогноз Карена Адамяна на матч Италия — Германия 20 марта

«Итальянцы традиционно сильны дома, хотя в ноябре и проиграли Франции в Милане. Германия при Нагельсманне снова напоминает выверенный механизм и даже на «Сан-Сиро» будет играть в свой футбол. Ждем открытую игру, много моментов в обе стороны и минимум три мяча. Обе сборные «пробили» тотал 2,5 в большинстве матчей группового этапа», — заявил Адамян.

В букмекерской компании FONBET на тотал больше 2.5 мяча можно поставить за коэффициент 2.10.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита