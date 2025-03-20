Ставки
Новости
Уведомления
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

20 марта, 10:15

Италия — Германия: где смотреть матч Лиги наций 20 марта 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Италия — Германия 20 марта 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Николо Барелла (сборная Италии).
Фото Global Look Press

20 марта в первой четвертьфинальной встрече плей-офф Лиги наций сойдутся сборные Италии и Германии. Матч состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22.45 по московскому времени. Трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига наций A. 1/4 финала.
20 марта, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Италия
1:2
Германия

По мнению букмекеров, шансы обеих команд равны: поставить на победу Италии и Германии можно с одинаковым коэффициентом 2.75, это примерно 36% вероятности. Ничью оценили в 3.25 (28%).

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.10, ТМ 2.5 гола — за 1.75.

Опция «обе забьют» идет за 1.80. Обратный рынок представлен котировкой 2.00.

«Скуадра адзурра» пропустила во всех домашних играх в группе Лиги наций. Неожиданный «сухарь» итальянцев дали за 3.30.

Фабиан Руис (сборная Испании).Нидерланды против Испании — топ-вывеска 1/4 Лиги наций. «Оранжевые» хороши дома, а «Красная фурия» не знает поражений два года

В четырех матчах группового этапа из шести «Бундестим» оформила 2+ гола. На индивидуальный тотал немцев больше 1.5 мяча предложили коэффициент 2.65.

Четыре наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи указывают на ничью или победу любой из сборных с минимальным счетом:
  • 1:1 — за 6.50;
  • 0:0 — за 8.50;
  • 1:0 — за 8.50.

Трансляции футбола, тенниса, хоккея и других видов спорта в отличном качестве совершенно бесплатно! Смотри на сайте или в приложении сразу после регистрации в Winline

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736

АРХИВ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига наций УЕФА
Прогнозы на спорт
Сборная Германии по футболу
Сборная Италии по футболу
ставки
Читайте также
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка
Выборы в Чехии ведут к власти евроскептиков. Разбор
Экономист сообщил об изменениях выплаты зарплаты в октябре
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хорватия — Франция: в последней очной встрече «шашечные» обыграли синих всухую

Хорватия — Франция: где смотреть матч Лиги наций 20 марта 2025 года онлайн в прямом эфире