20 марта в первой четвертьфинальной встрече плей-офф Лиги наций сойдутся сборные Италии и Германии. Матч состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22.45 по московскому времени. Трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига наций A. 1/4 финала.

20 марта, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)

По мнению букмекеров, шансы обеих команд равны: поставить на победу Италии и Германии можно с одинаковым коэффициентом 2.75, это примерно 36% вероятности. Ничью оценили в 3.25 (28%).

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.10, ТМ 2.5 гола — за 1.75.

Опция «обе забьют» идет за 1.80. Обратный рынок представлен котировкой 2.00.

«Скуадра адзурра» пропустила во всех домашних играх в группе Лиги наций. Неожиданный «сухарь» итальянцев дали за 3.30.

В четырех матчах группового этапа из шести «Бундестим» оформила 2+ гола. На индивидуальный тотал немцев больше 1.5 мяча предложили коэффициент 2.65.

Четыре наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи указывают на ничью или победу любой из сборных с минимальным счетом:

1:1 — за 6.50 ;

0:0 — за 8.50 ;

1:0 — за 8.50 .

Трансляции футбола, тенниса, хоккея и других видов спорта в отличном качестве совершенно бесплатно! Смотри на сайте или в приложении сразу после регистрации в Winline