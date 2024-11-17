17 ноября в Лиге наций состоится очень интригующий поединок между сборными Италии и Франции. Матч пройдет в Милане на «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр — словенец Славко Винчич.

Шансы команд в этом матче примерно равны, считают аналитики букмекерской компании Winline. На победу Италии можно поставить за 2.65, это порядка 38% вероятности исхода. Успех Франции котируется за 2.60 (38%), ничья — за 3.20 (24%).

Непоражение гостей (Х2) доступно за 1.43, хозяев (1Х) — за 1.45.

Обмен голами оценен в 1.86, вариант «обе забьют — нет» — за 1.94. Тотал больше 2.5 мяча выставлен в линии за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.71.

В первом туре Италия довольно неожиданно праздновала успех со счетом 3:1. На то, что «скуадра адзурра» снова забьет два и более мяча, коэффициент — 2.60.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 5.40.

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