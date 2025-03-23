23 марта Испания примет Нидерланды в ответной четвертьфинальной игре плей-офф Лиги наций. Место встречи — стадион «Месталья» в Валенсии. Французский рефери Клеман Тюрпен даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» и сайте букмекерской компании Winline.

Лига наций A. 1/4 финала.

23 марта, 22:45. Mestalla (Валенсия)

Аналитики склоняются к победе «Красной фурии»: коэффициент на этот исход — 1.68, что составляет примерно 55% вероятности. Ничья доступна за 4.05 (25%), выигрыш Нидерландов — за 5.10 (20%).

Непоражение «Оранжевых» в основное время оценили в 2.20.

Обмен результативными попаданиями идет за 1.78, обратный рынок — за 2.05. Тотал больше 2.5 гола дали за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.07.

В первой встрече соперники устроили перестрелку на стадионе «Де Кейп» в Роттердаме (2:2). На то, что обе сборные снова забьют больше 1.5 мяча, предложили котировку 5.30.

Прогноз и ставка на матч Испания — Нидерланды

Три дня назад команды разошлись результативной ничьей на стадионе «Де Кейп» в Роттердаме (2:2). Нико Уильямс открыл счет на девятой минуте, Коди Гакпо сравнял на 28-й, а Тиджани Рейндерс вывел «Оранжевых» вперед на 46-й. «Красная фурия» ушла от поражения незадолго до финального свистка — на третьей компенсированной минуте отличился Микель Мерино. Достаточно снова взглянуть на заявки сборных, чтобы понять: ответка на «Месталье» тоже обещает веселый сценарий.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 2.17.