Испания — Франция: Адамян верит в результативную игру в полуфинале Лиги наций

5 июня сборные Испании и Франции сыграют в полуфинале Лиги наций. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. Прогноз на игру, которая пройдет в Германии, дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

Лига наций A. 1/2 финала.

05 июня 2025, 22:00. MHPArena (Штутгарт)

В какой форме Испания

«Мы хотим войти в историю, став первой командой, дважды выигравшей Лигу наций», — заявил главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте официальному сайту УЕФА. Об отпуске после завершившегося клубного сезона никто не думает, испанцы хотят завоевать еще один важный трофей. Они безоговорочные фавориты, потому что никому не проигрывают на протяжении 18 матчей. Успешная серия началась еще до победного Евро-2024. Нидерланды в полуфинале Лиги наций сделали все, чтобы пройти Испанию: вели 2:1 до 93-й минуты первого матча, трижды отыгрывались по ходу ответной встречи. Однако все завершилось двумя ничейными результатами, а в решающей серии пенальти Унаи Симон, заручившийся поддержкой фортуны, помог «Красной фурии» пробиться в финал.

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Де ла Фуэнте придется обойтись без двух футболистов, отмечавшихся результативными действиями по ходу турнира, — Феррана Торреса и Айосе Переса. Не будет и давно травмированных Родри с Дани Карвахалем. Испанцы забивали первыми во всех семи последних матчах в различных турнирах, а в четырех из пяти предыдущих встреч прошли ставки на голы обеих команд и победу «Красной фурии» по итогам первого тайма.

В какой форме Франция

В минувшую субботу в финале Лиги чемпионов играли сразу семь представителей сборной Франции: Лукас Эрнандес, Дезире Дуэ, Брэдли Барколя, Уоррен Заир-Эмери, Усман Дембеле, Маркус Тюрам и Бенжамен Павар. Не до конца понятно, поможет ли это «Трехцветным», или на первый план выйдет усталость. Одно можно сказать точно: Дидье Дешаму придется вносить изменения в линию обороны из-за отсутствия трех основных защитников. Без Жюля Кунде, Вильяма Салиба и Дайо Упамекано остановить атаку Испании будет крайне сложно. В текущем розыгрыше Лиги наций французы не пропустили только в трех из восьми матчей. Один из них — ответный полуфинал с Хорватией, когда удалось отыграть отставание в два мяча, полученное по итогам первой очной встречи.

Рандаль Коло Муани — лучший бомбардир команды с тремя мячами, но все были забиты исключительно в ворота Бельгии. Главным героем полуфинальной стадии стал Майкл Олисе, оформивший гол и ассист в ответном матче с хорватами. В семи из девяти последних игр во всех турнирах французы забили первыми, а в восьми из 10 игр прошла ставка на тотал меньше 4,5 желтой карточки.

Испания — Франция: статистика личных встреч

В финале Лиги наций 2021 года Франция обыграла Испанию со счетом 2:1. Голом и ассистом в той встрече отметился Килиан Мбаппе. Испанцы взяли реванш летом прошлого года, пройдя французов в полуфинале Евро-2024: голы Ламина Ямаля и Дани Ольмо принесли «Красной фурии» победу со счетом 2:1.

Прогноз Карена Адамяна на матч Испания — Франция 5 июня

«Ямаль, Мората, Оярсабаль, Нико Уильямс, Мбаппе, Дембеле, Дуэ, Барколя, Коло Муани, Олисе — хоть у кого-то есть сомнения, что матч Испании и Франции в Лиге наций не обойдется без голов? В двух предыдущих очных встречах проходила ставка на тотал больше 2.5. В обоих коллективах предостаточно индивидуально сильных футболистов. Неудивительно, что именно Испания и Франция являются победителями последних розыгрышей Лиги наций. При этом играть на ноль удается далеко не всегда: у «Красной фурии» пять пропущенных мячей в четвертьфинале, а у «Трехцветных» травмированы три ведущих защитника. Верю в голы обеих команд», — считает Адамян.

В букмекерской компании FONBET на вариант «обе забьют» можно поставить с коэффициентом 1.90.

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