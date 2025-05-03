Ставки
3 мая, 06:15

«Интер» — «Верона»: отличный шанс нерадзурри перевести дух перед ответкой с «Барсой»

Прогноз на матч серии А «Интер» — «Верона» 3 мая 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Хакан Чалханоглу и Генрих Мхитарян («Интер»).
Фото Global Look Press

3 мая «Интер» и «Верона» закроют субботнюю программу 35-го тура чемпионата Италии. Встреча состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч! Футбол 1» стартует с 21.40 мск.

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур.
03 мая, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:0
Верона

Специалисты назвали миланцев безоговорочными фаворитами: победа команды Симоне Индзаги доступна за 1.32, это приблизительно 71% вероятности. На успех гостей предложили котировку 10.0 (10%), коэффициент на ничью — 5.20 (19%).

«Интер» обыграл «Верону» в семи домашних матчах подряд. Считаете, что серия прервется? Опцию Х2 оценили в 3.40.

Рынок «обе забьют» идет за 2.30, обратный вариант — за 1.60. Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00.

Скотт Мактоминей и&nbsp;Ромелу Лукаку (&laquo;Наполи&raquo;).«Наполи» обошел «Интер» и готов закрепить лидерство в серии А. «Лечче» нечем крыть козыри команды Конте

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Верона»

Нерадзурри оставили немало сил в первом раунде противостояния с «Барселоной». Встреча с «Вероной» — лучшая возможность перевести дух. Команда Паоло Дзанетти не отличилась в трех турах подряд: после нулевой ничьей с «Дженоа» уступила «Роме» (0:1) и «Кальяри» (0:2). К тому же миланцы обыграли желто-синих в семи предыдущих домашних матчах, в пяти случаях — всухую. А в первом круге и вовсе разгромили на стадионе «Маркантонио Бентегоди» (5:0).

Рекомендуемая ставка: «только «Интер» забьет» за 2.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Верона
ФК Интер (Интернационале)
Серия А
ставки
«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: команде Гвардиолы нужны очки в борьбе за ЛЧ

«Интер» — «Верона»: коэффициенты и где смотреть матч серии А 3 мая 2025 года онлайн в прямом эфире