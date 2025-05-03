Прогноз на матч серии А «Интер» — «Верона» 3 мая 2025 года

3 мая «Интер» и «Верона» закроют субботнюю программу 35-го тура чемпионата Италии. Встреча состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч! Футбол 1» стартует с 21.40 мск.

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур.

03 мая, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)

Специалисты назвали миланцев безоговорочными фаворитами: победа команды Симоне Индзаги доступна за 1.32, это приблизительно 71% вероятности. На успех гостей предложили котировку 10.0 (10%), коэффициент на ничью — 5.20 (19%).

«Интер» обыграл «Верону» в семи домашних матчах подряд. Считаете, что серия прервется? Опцию Х2 оценили в 3.40.

Рынок «обе забьют» идет за 2.30, обратный вариант — за 1.60. Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Верона»

Нерадзурри оставили немало сил в первом раунде противостояния с «Барселоной». Встреча с «Вероной» — лучшая возможность перевести дух. Команда Паоло Дзанетти не отличилась в трех турах подряд: после нулевой ничьей с «Дженоа» уступила «Роме» (0:1) и «Кальяри» (0:2). К тому же миланцы обыграли желто-синих в семи предыдущих домашних матчах, в пяти случаях — всухую. А в первом круге и вовсе разгромили на стадионе «Маркантонио Бентегоди» (5:0).

Рекомендуемая ставка: «только «Интер» забьет» за 2.00.