Прямая трансляция матча серии А «Интер» — «Верона» 3 мая 2025 года

3 мая «Интер» примет «Верону» в 35-м туре чемпионата Италии. Игра состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» с 21.40 мск.

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур.

03 мая, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)

Эксперты не сомневаются в победе «Интера»: на это событие предложили котировку 1.32, что составляет примерно 71% вероятности. Ничья доступна за 5.20 (19%), выигрыш команды Паоло Дзанетти — за 10.0 (10%).

Поставить на успех миланцев с форой (-1.5) можно за 1.90. Опция Ф2 (+1.5) ждет вас за те же 1.90.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00. «Обе забьют» дали за 2.30, обратный рынок — за 1.60.

«Верона» не поразила чужие ворота в трех турах подряд. «Сухарь» в исполнении нерадзурри идет за 1.75.

В первом круге парни Симоне Индзаги разгромили желто-синих (5:0). Индивидуальный тотал «Интера» больше двух голов представлен с коэффициентом 1.88.

Три наиболее вероятных итога матча, по версии букмекеров, указывают на победу миланцев: