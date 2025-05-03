Ставки
3 мая, 12:15
«Интер» — «Верона»: коэффициенты и где смотреть матч серии А 3 мая 2025 года онлайн в прямом эфире
3 мая «Интер» примет «Верону» в 35-м туре чемпионата Италии. Игра состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» с 21.40 мск.
Эксперты не сомневаются в победе «Интера»: на это событие предложили котировку 1.32, что составляет примерно 71% вероятности. Ничья доступна за 5.20 (19%), выигрыш команды Паоло Дзанетти — за 10.0 (10%).
Поставить на успех миланцев с форой (-1.5) можно за 1.90. Опция Ф2 (+1.5) ждет вас за те же 1.90.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00. «Обе забьют» дали за 2.30, обратный рынок — за 1.60.
«Верона» не поразила чужие ворота в трех турах подряд. «Сухарь» в исполнении нерадзурри идет за 1.75.
В первом круге парни Симоне Индзаги разгромили желто-синих (5:0). Индивидуальный тотал «Интера» больше двух голов представлен с коэффициентом 1.88.
Три наиболее вероятных итога матча, по версии букмекеров, указывают на победу миланцев:
-
2:0 — за 6.00;
-
1:0 — за 7.00;
- 3:0 — за 7.50.