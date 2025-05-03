Ставки
Новости
Уведомления
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

3 мая, 12:15

«Интер» — «Верона»: коэффициенты и где смотреть матч серии А 3 мая 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Интер» — «Верона» 3 мая 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Ондрей Дуда («Верона»).
Фото Global Look Press

3 мая «Интер» примет «Верону» в 35-м туре чемпионата Италии. Игра состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» с 21.40 мск.

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур.
03 мая, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:0
Верона

Эксперты не сомневаются в победе «Интера»: на это событие предложили котировку 1.32, что составляет примерно 71% вероятности. Ничья доступна за 5.20 (19%), выигрыш команды Паоло Дзанетти — за 10.0 (10%).

Поставить на успех миланцев с форой (-1.5) можно за 1.90. Опция Ф2 (+1.5) ждет вас за те же 1.90.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00. «Обе забьют» дали за 2.30, обратный рынок — за 1.60.

«Верона» не поразила чужие ворота в трех турах подряд. «Сухарь» в исполнении нерадзурри идет за 1.75.

Скотт Мактоминей и&nbsp;Ромелу Лукаку (&laquo;Наполи&raquo;).«Наполи» обошел «Интер» и готов закрепить лидерство в серии А. «Лечче» нечем крыть козыри команды Конте

В первом круге парни Симоне Индзаги разгромили желто-синих (5:0). Индивидуальный тотал «Интера» больше двух голов представлен с коэффициентом 1.88.

Три наиболее вероятных итога матча, по версии букмекеров, указывают на победу миланцев:

  • 2:0 — за 6.00;

  • 1:0 — за 7.00;

  • 3:0 — за 7.50.
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Верона
ФК Интер (Интернационале)
Серия А
ставки
Читайте также
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Интер» — «Верона»: отличный шанс нерадзурри перевести дух перед ответкой с «Барсой»

«Краснодар» — «Рубин»: «быки» сделают еще один шаг к чемпионству