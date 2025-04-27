27 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане состоится центральное событие 34-го тура чемпионата Италии — «Интер» примет «Рому». Встреча начнется в 16.00 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч! Футбол 1» стартует с 15.55 мск.

Италия. Серия А. 34-й тур.

27 апреля, 16:00. Giuseppe Meazza (Милан)

Специалисты отдали предпочтение хозяевам: победа миланцев доступна за 1.73, это приблизительно 53% вероятности. На успех «Ромы» предложили котировку 4.80 (21%), на ничью — 3.80 (26%).

Беспроигрышная серия Клаудио Раньери в серии А насчитывает 17 туров. Считаете, что «волки» снова не уступят? Опцию Х2 оценили в 2.10.

Рынок «обе забьют» и обратный вариант идут с одинаковым коэффициентом в 1.90. Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.85.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Рома»

В среду нерадзурри лишились шансов на требл — «Милан» разгромил соседей в дерби и не пустил в финал Кубка Италии. Реабилитироваться за провал будет непросто: беспроигрышная серия римлян в серии А насчитывает 17 туров. Но «Интеру» нужны только три очка — иначе лидерство в таблице отойдет «Наполи». А ведь еще желательно сэкономить силы перед полуфиналом Лиги чемпионов — в середине недели команда Симоне Индзаги отправится в Каталонию, чтобы сыграть с «Барселоной».

«Рома» решает свои задачи: победа приблизит джаллоросси к топ-4 и путевке в ЛЧ. При этом встречи с участием «волков» небогаты на результативные события — в шести матчах подряд было забито два мяча или меньше. На «Джузеппе Меацца» серия продлится, тем более разборка команд в первом круге тоже получилась сдержанной — все решил единственный гол Лаутаро Мартинеса.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.85.