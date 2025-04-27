27 апреля «Рома» навестит «Интер» в 34-м туре чемпионата Италии. Игра состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» с 15.55 мск.

Италия. Серия А. 34-й тур.

27 апреля, 16:00. Giuseppe Meazza (Милан)

Эксперты склоняются к победе «Интера»: на это событие предложили котировку 1.73, что составляет примерно 53 % вероятности. Ничья доступна за 3.80 (26 %), выигрыш джаллоросси — за 4.80 (21 %).

Поставить на успех миланцев с форой (-1) можно за 2.35. Опция Ф(+1) для «Ромы» ждет вас за 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.95, ТМ 2.5 — за 1.85. «Обе забьют» и обратный рынок дали за одинаковые 1.90.

В первом круге нерадзурри обыграли соперника с минимальным счетом и не пропустили (1:0). Еще один «сухарь» в их исполнении идет за 2.35.

Индивидуальный тотал «Интера» больше 1.5 гола представлен с коэффициентом 1.87.

Пять наиболее вероятных итогов матча, по версии букмекеров, указывают на победу команды Симоне Индзаги или ничью: