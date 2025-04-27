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«Интер» — «Рома»: где смотреть матч серии А 27 апреля 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Интер» — «Рома» 27 апреля 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
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Артем Довбик («Рома»).
Фото Global Look Press

27 апреля «Рома» навестит «Интер» в 34-м туре чемпионата Италии. Игра состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» с 15.55 мск.

Италия. Серия А. 34-й тур.
27 апреля, 16:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Рома

Эксперты склоняются к победе «Интера»: на это событие предложили котировку 1.73, что составляет примерно 53 % вероятности. Ничья доступна за 3.80 (26 %), выигрыш джаллоросси — за 4.80 (21 %).

Поставить на успех миланцев с форой (-1) можно за 2.35. Опция Ф(+1) для «Ромы» ждет вас за 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.95, ТМ 2.5 — за 1.85. «Обе забьют» и обратный рынок дали за одинаковые 1.90.

В первом круге нерадзурри обыграли соперника с минимальным счетом и не пропустили (1:0). Еще один «сухарь» в их исполнении идет за 2.35.

Нуну Мендеш и&nbsp;Букайо Сака в&nbsp;матче &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;.«Барса» и «ПСЖ» мечтают о требле, «Интер» о дубле, «Арсенал» — о престиже. Кто выиграет Лигу чемпионов?

Индивидуальный тотал «Интера» больше 1.5 гола представлен с коэффициентом 1.87.

Пять наиболее вероятных итогов матча, по версии букмекеров, указывают на победу команды Симоне Индзаги или ничью:

  • 1:0 — за 7.00;

  • 1:1 — за 7.50;

  • 2:0 — за 8.00;

  • 2:1 — за 8.50;

  • 0:0 — за 9.00.
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