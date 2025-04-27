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«Интер» — «Рома»: где смотреть матч серии А 27 апреля 2025 года онлайн в прямом эфире
27 апреля «Рома» навестит «Интер» в 34-м туре чемпионата Италии. Игра состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» с 15.55 мск.
Эксперты склоняются к победе «Интера»: на это событие предложили котировку 1.73, что составляет примерно 53 % вероятности. Ничья доступна за 3.80 (26 %), выигрыш джаллоросси — за 4.80 (21 %).
Поставить на успех миланцев с форой (-1) можно за 2.35. Опция Ф(+1) для «Ромы» ждет вас за 1.60.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.95, ТМ 2.5 — за 1.85. «Обе забьют» и обратный рынок дали за одинаковые 1.90.
В первом круге нерадзурри обыграли соперника с минимальным счетом и не пропустили (1:0). Еще один «сухарь» в их исполнении идет за 2.35.
Индивидуальный тотал «Интера» больше 1.5 гола представлен с коэффициентом 1.87.
Пять наиболее вероятных итогов матча, по версии букмекеров, указывают на победу команды Симоне Индзаги или ничью:
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1:0 — за 7.00;
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1:1 — за 7.50;
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2:0 — за 8.00;
-
2:1 — за 8.50;
- 0:0 — за 9.00.