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18 мая 2025, 14:15

«Интер» — «Лацио»: нерадзурри не справятся без Лаутаро

Прогноз на матч серии А «Интер» — «Лацио» 18 мая 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент

Одна из главных вывесок 37-го тура серии А — встреча «Интера» и «Лацио» 18 мая. Игра пройдет на арене «Джузеппе Меацца» и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Даниэле Киффи. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур.
18 мая 2025, 21:45. Джузеппе Меацца (Милан)
Интер
2:2
Лацио

По мнению букмекеров, хозяева — фавориты матча: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.66, что около 59% вероятности. Триумф римской команды доступен с котировкой 5.20 (18%), вероятность ничейного исхода оценена в 4.09 (23%).

В этом сезоне «Интер» уже два раза всухую обыграл «Лацио» — в первом круге чемпионата (6:0) и в четвертьфинале Кубка Италии (2:0). Рынок на непоражение «орлов» в предстоящей встрече предложен за 2.29.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают превосходство нерадзурри:

• 1:1 — за 6.60;

• 1:0 — за 7.00;

• 2:0 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.11.

Рынок «обе забьют» идет за 1.77, противоположный вариант доступен с котировкой 2.03.

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Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Лацио»

У нерадзурри могут быть недоступны несколько лидеров: точно не сыграет восстанавливающийся Лаутаро Мартинес, под вопросом участие Генриха Мхитаряна, Бенжамена Павара и Давиде Фраттези. При этом миланцы в последнее время и так с трудом добывали результат в серии А и даже отдали первую строчку «Наполи». В двух предыдущих турах «Интер» натужно обыграл «Верону» (1:0) и «Торино» (2:0), а до этого уступил «Болонье» и «Роме» (по 0:1) — командам, располагающимся в турнирной таблице прямо за «Лацио».

Римляне находятся в неплохой форме: не проигрывают в чемпионате на протяжении семи встреч, а за прошлые 14 матчей потерпели всего одно поражение.

Рекомендуемая ставка: «Лацио» не проиграет за 2.29.

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