«Интер» — «Бавария»: прагматичный прогноз Нагучева на самый боевой четвертьфинал ЛЧ

16 апреля «Интер» примет «Баварию» в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. Прогноз на этот матч дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

16 апреля, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)

В какой форме «Интер»

За шесть туров до окончания сезона серии А «Интер» является фаворитом в борьбе за скудетто. Нерадзурри возглавляют таблицу, опережая на три балла ближайшего преследователя в лице «Наполи». В пяти предыдущих матчах в чемпионате миланцы победили «Монцу» (3:2), «Аталанту» (2:0) и «Удинезе» (2:1), поделили очки с «Пармой» (2:2) и довольно уверенно разобрались с «Кальяри» (3:1). Также подопечные Симоне Индзаги претендуют на победу в Кубке Италии. По ходу турнира они прошли «Удинезе» (2:0) и «Лацио» (2:0), а в первой полуфинальной встрече сыграли вничью с «Миланом» (1:1).

К тому же «Интер» удачно проводит плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала нерадзурри дважды взяли верх над «Фейеноордом» (2:1 и 2:0), а затем в гостях победили «Баварию» в первом матче 1/4 финала (2:1). В поединке с мюнхенцами миланцы показали хорошую реализацию моментов, отличившись по разу в каждом из таймов. При этом Давиде Фраттези забил победный мяч на 88-й минуте. А первый гол «Интера» в этой встрече на свой счет записал Лаутаро Мартинес. Всего в этом розыгрыше ЛЧ аргентинец отметился семью забитыми мячами — это лучший результат в команде.

В какой форме «Бавария»

Как и «Интер», «Бавария» лидирует в своем национальном первенстве. Преимущество команды над «Байером», который идет на втором месте, составляет шесть очков. В пяти последних матчах в бундеслиге мюнхенцы уступили «Бохуму» (2:3), разошлись миром с «Унионом» (1:1), победили «Санкт-Паули» (3:2) с «Аугсбургом» (3:1) и сыграли вничью с дортмундской «Боруссией» (2:2). В свою очередь, на старте плей-офф Лиги чемпионов «Бавария» не без труда победила «Селтик» по сумме двух встреч (2:1 и 1:1), после чего дважды обыграла «Байер» (3:0 и 2:0). В то же время проход подопечных Венсана Компани в полуфинал турнира находится под большим вопросом после домашнего поражения от «Интера» в первом матче 1/4 финала (1:2).

В бундеслиге «Бавария» демонстрирует зрелищную игру и с большим отрывом лидирует по результативности (83 гола). Лучшим бомбардиром команды и всего чемпионата Германии является Харри Кейн, забивший 23 мяча. Вместе с тем в последнее время у мюнхенцев далеко не все гладко в обороне — в трех из пяти предыдущих встреч в бундеслиге они пропускали не менее двух голов, что дважды приводило к потере очков. Еще два мяча «Бавария» позволила забить «Интеру» в Лиге чемпионов и в итоге потерпела поражение.

«Интер» — «Бавария»: статистика личных встреч

Неделю назад «Интер» обыграл «Баварию» в гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1). При этом до этого мюнхенцы победили миланцев в трех из четырех официальных встреч (1:0, 2:3, 2:0 и 2:0).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Интер» — «Бавария» 16 апреля

«Изматывающий график явно не идет «Баварии» на пользу. После сложной игры против «Интера» мюнхенцы провели непростой матч с дортмундской «Боруссией». А теперь им снова предстоит встретиться с «Интером», но только уже в гостях. Кроме того, «Бавария» испытывает серьезные кадровые трудности. Да и в целом мюнхенцы в этом сезоне играют менее стабильно, чем обычно. Поэтому у меня есть ощущение, что в предстоящем поединке нерадзурри окажутся сильнее. Впрочем, я предлагаю сделать достаточно прагматичную ставку на то, что «Интер» забьет не менее двух голов», — заявил Нагучев.

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