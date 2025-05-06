Ставки
6 мая, 06:15
«Интер» — «Барселона»: нерадзурри не проиграли в 15 домашних матчах ЛЧ подряд
6 мая «Интер» примет «Барселону» в ответной полуфинальной встрече Лиги чемпионов. Она состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 22.00 по московскому времени. За порядком проследит бригада польского арбитра Шимона Марциняка. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.
Специалисты ждут победы «Барсы»: это событие дали с коэффициентом 2.15, что составляет примерно 41% вероятности. Успех миланцев оценили в 3.00 (33%). Котировка на ничью — 3.90 (26%).
Тотал больше трех мячей доступен за 1.65, ТМ 3 — за 2.20.
Опция «обе забьют» идет за 1.43, обратный вариант — за 2.80.
Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 2:0 в пользу каталонцев. Финиш встречи с таким счетом предлагают за 8.50.
Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Барселона»
Неделю назад соперники устроили фееричную перестрелку на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» (3:3). Ответка получится не менее результативной, тем более в выходные обе команды дали отдохнуть лидерам и провели серьезную ротацию состава. При этом нерадзурри недооценивают даже после сильного перформанса в Каталонии, а ведь сине-гранатовые летят в Италию сразу без двух травмированных лидеров обороны — Жюля Кунде и Алекса Бальде. К тому же миланцы не уступили в 15 домашних матчах ЛЧ подряд. В трех последних играх на «Джузеппе Меацца» хозяева отличились как минимум дважды и имеют все шансы продлить серию.
Рекомендуемая ставка: «Интер» забьет больше 1.5 мяча за 2.18.