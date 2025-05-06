6 мая на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане пройдет ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной». Стартовый свисток польского судьи Шимона Марциняка прозвучит в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

Лига чемпионов. 1/2 финала.

06 мая, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)

Аналитики назвали гостей фаворитами: победу сине-гранатовых оценили коэффициентом 2.15, вероятность — примерно 41%. Ничья доступна за 3.90 (26%), успех «Интера» — за 3.00 (33%).

Нерадзурри не проиграли в 15 домашних матчах ЛЧ подряд. Продолжение серии идет за 1.70.

Рынок «обе забьют» дали за 1.43, обратный вариант — за 2.80.

Тотал больше трех мячей представлен за 1.65, ТМ 3 — за 2.20.

Неделю назад соперники устроили результативную перестрелку на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» (3:3). На то, что обе команды снова оформят больше 2.5 гола, предложили котировку 3.70.

Победу миланцев с форой (0) можно взять за 2.20. Опция Ф (0) для «Барсы» ждет вас за 1.65.