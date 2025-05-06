Ставки
6 мая, 10:15

«Интер» — «Барселона»: коэффициенты и где смотреть матч Лиги чемпионов 6 мая 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона» 6 мая 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Федерико Димарко и Ламин Ямаль в матче «Барселона» — «Интер».
Фото Global Look Press

6 мая на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане пройдет ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной». Стартовый свисток польского судьи Шимона Марциняка прозвучит в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

Лига чемпионов. 1/2 финала.
06 мая, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
4:3
Барселона

Аналитики назвали гостей фаворитами: победу сине-гранатовых оценили коэффициентом 2.15, вероятность — примерно 41%. Ничья доступна за 3.90 (26%), успех «Интера» — за 3.00 (33%).

Нерадзурри не проиграли в 15 домашних матчах ЛЧ подряд. Продолжение серии идет за 1.70.

Рынок «обе забьют» дали за 1.43, обратный вариант — за 2.80.

Тотал больше трех мячей представлен за 1.65, ТМ 3 — за 2.20.

ФК &laquo;Интер&raquo;.«Интер» — «Барселона»: нерадзурри не проиграли в 15 домашних матчах ЛЧ подряд

Неделю назад соперники устроили результативную перестрелку на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» (3:3). На то, что обе команды снова оформят больше 2.5 гола, предложили котировку 3.70.

Победу миланцев с форой (0) можно взять за 2.20. Опция Ф (0) для «Барсы» ждет вас за 1.65.

«Интер» — «Барселона»: нерадзурри не проиграли в 15 домашних матчах ЛЧ подряд

