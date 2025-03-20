Ставки
20 марта, 08:15

Хорватия — Франция: в последней очной встрече «шашечные» обыграли синих всухую

Прогноз на матч Лиги наций Хорватия — Франция 20 марта 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Лука Модрич (сборная Хорватии).
Фото Global Look Press

20 марта на стадионе «Полюд» в Сплите пройдет первый четвертьфинальный поединок плей-офф Лиги наций между сборными Хорватии и Франции. Начало — в 22.45 по московскому времени. Трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига наций A. 1/4 финала.
20 марта, 22:45. Poljud (Сплит)
Хорватия
2:0
Франция

Эксперты отдали предпочтение французам: выигрыш синих доступен за 2.10, это около 44% вероятности. На победу Хорватии предложили котировку 3.80 (26%). Ничья идет за 3.35 (30%).

«Шашечные» не уступили в четырех домашних матчах подряд. Ждете, что серия продолжится? Опцию 1X можно взять за 1.75.

Тотал больше 2.5 гола дали с коэффициентом 2.00, ТМ 2.5 — за 1.83.

Вариант «обе забьют» оценен за 1.80, обратный рынок — за 2.00.

Тибо Куртуа (сборная Бельгии).Куртуа сыграет за Бельгию впервые с лета 2023-го. Надо спасать сборную от вылета из элитного дивизиона Лиги наций

Прогноз и ставка на матч Хорватия — Франция

В последний раз сборные встречались летом 2022 года на групповом этапе Лиги наций. На стадионе «Полюд» разошлись вничью (1:1), а на «Стад де Франс» команда Златко Далича победила с минимальным счетом (1:0) и не пропустила. Новый эпизод противостояния соперников тоже вряд ли будет богат на голы — особенно при условии, что через три дня предстоит ответная игра в Париже.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.83.

    Италия — Германия: где смотреть матч Лиги наций 20 марта 2025 года онлайн в прямом эфире