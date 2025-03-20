Ставки
Новости
Уведомления
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

20 марта, 12:15

Хорватия — Франция: где смотреть матч Лиги наций 20 марта 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Хорватия — Франция 20 марта 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Рандаль Коло-Муани (сборная Франции).
Фото Global Look Press

20 марта сборная Франции навестит Хорватию в первой четвертьфинальной игре плей-офф Лиги наций. Она состоится в Сплите на стадионе «Полюд» и стартует в 22.45 по московскому времени. Прямой эфир встречи проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций A. 1/4 финала.
20 марта, 22:45. Poljud (Сплит)
Хорватия
2:0
Франция

Аналитики склоняются к победе гостей: поставить на Францию можно за 2.10, это около 44% вероятности. Успех команды Златко Далича доступен за 3.80 (26%). Ничья — за 3.35 (30%).

Выигрыш хорватов с форой (0) идет за 2.65. Для синих эту же опцию предложили с котировкой 1.50.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.00, ТМ 2.5 — за 1.83. Вариант «обе забьют» ждет вас за 1.80, обратный рынок — за 2.00.

Последняя очная встреча сборных прошла на «Стад де Франс» — Лука Модрич и компания победили всухую (1:0). На то, что «шашечные» снова не пропустят, дали коэффициент 4.20.

Тибо Куртуа (сборная Бельгии).Куртуа сыграет за Бельгию впервые с лета 2023-го. Надо спасать сборную от вылета из элитного дивизиона Лиги наций

Во всех трех выездах на групповом этапе Лиги наций парни Дидье Дешама отличились как минимум дважды. Индивидуальный тотал французов больше 1.5 гола можно взять за 2.05.

Три самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, подразумевают ничью или победу синих с минимальным счетом:

  • 1:0 — за 6.50;
  • 0:0 — за 8.00;
  • 1:0 — за 8.00.

Трансляции футбола, тенниса, хоккея и других видов спорта в отличном качестве совершенно бесплатно! Смотри на сайте или в приложении сразу после регистрации в Winline

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736

АРХИВ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига наций УЕФА
Прогнозы на спорт
Сборная Франции по футболу
Сборная Хорватии по футболу
ставки
Читайте также
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Выборы в Чехии ведут к власти евроскептиков. Разбор
Экономист сообщил об изменениях выплаты зарплаты в октябре
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Италия — Германия: где смотреть матч Лиги наций 20 марта 2025 года онлайн в прямом эфире

Италия — Германия: Адамян убежден, что команды покажут результативный футбол