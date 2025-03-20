20 марта сборная Франции навестит Хорватию в первой четвертьфинальной игре плей-офф Лиги наций. Она состоится в Сплите на стадионе «Полюд» и стартует в 22.45 по московскому времени. Прямой эфир встречи проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций A. 1/4 финала.

20 марта, 22:45. Poljud (Сплит)

Аналитики склоняются к победе гостей: поставить на Францию можно за 2.10, это около 44% вероятности. Успех команды Златко Далича доступен за 3.80 (26%). Ничья — за 3.35 (30%).

Выигрыш хорватов с форой (0) идет за 2.65. Для синих эту же опцию предложили с котировкой 1.50.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.00, ТМ 2.5 — за 1.83. Вариант «обе забьют» ждет вас за 1.80, обратный рынок — за 2.00.

Последняя очная встреча сборных прошла на «Стад де Франс» — Лука Модрич и компания победили всухую (1:0). На то, что «шашечные» снова не пропустят, дали коэффициент 4.20.

Во всех трех выездах на групповом этапе Лиги наций парни Дидье Дешама отличились как минимум дважды. Индивидуальный тотал французов больше 1.5 гола можно взять за 2.05.

Три самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, подразумевают ничью или победу синих с минимальным счетом:

1:0 — за 6.50 ;

0:0 — за 8.00 ;

1:0 — за 8.00 .

