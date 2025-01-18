18 января «Барселона» навестит «Хетафе» в 20-м туре чемпионата Испании. Встреча состоится на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный судья — Пабло Фуэртес. Телеканал «Матч! Футбол 2» начнет прямой эфир с 22.55 мск.

Аналитики склоняются к победе каталонцев: поставить на сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.50, что составляет около 62% вероятности. Выигрыш «Хетафе» оценили в 6.70 (15%). Ничью предложили за 4.30 (23%).

«Барса» потеряла очки на «Колисеум Альфонсо Перес» в четырех сезонах подряд. Верите, что серия продолжится? Опция 1X доступна за 2.60.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.07.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.88. Обратный рынок дали с этой же котировкой.

Прогноз и ставка на матч «Хетафе» — «Барселона»

В последний раз сине-гранатовые победили на «Колисеум Альфонсо Перес» чуть больше пяти лет назад — в сентябре 2019 года (2:0). Три последних поединка завершились нулевыми ничьими, а до этого каталонцы проиграли (0:1). В первом круге команда Ханси Флика добилась успеха лишь с минимальным перевесом (1:0). Бессмысленно ждать большого количества голов и теперь: в этом сезоне коллектив Пепе Бордаласа еще не уступал с разгромным счетом, а больше двух мячей на домашнем стадионе «Хетафе» не влетало ни разу.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.07.