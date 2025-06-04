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Германия — Португалия: коэффициенты и где смотреть матч Лиги наций 4 июня 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Германия — Португалия 4 июня 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Бруну Фернандеш (сборная Португалии).
Фото Global Look Press

4 июня сборные Германии и Португалии сыграют в полуфинале Лиги наций. Матч состоится в Мюнхене на «Альянц Арене» и начнется в 22.00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига наций A. 1/2 финала.
04 июня 2025, 22:00. Алльянц Арена (Мюнхен)
Германия
1:2
Португалия

По мнению букмекеров, у команды Юлиана Нагельсманна больше шансов на победу: поставить на «Бундестим» можно с коэффициентом 1.83, это примерно 51% вероятности. Выигрыш гостей оценили в 4.30 (23%), ничью — в 3.85 (26%).

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.08.

Опция «обе забьют» идет за 1.70. Обратный рынок представлен котировкой 2.13.

Португалия начала плей-офф Лиги наций с сухого поражения от Дании на выезде (0:1). На то, что немцы не пропустят, предложили коэффициент 2.70.

Флориан Вирц (сборная Германии).Германия — Португалия: «Бундестим» победили в пяти очных матчах подряд

Индивидуальный тотал «Бундестим» больше 1.5 гола дали за 1.80.

Четыре наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи указывают на ничью или победу Германии:

  • 1:1 — за 8.00;
  • 1:0 и 2:1 — за 8.50;
  • 2:0 — за 9.00.
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