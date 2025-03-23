23 марта Италия навестит Германию в ответной четвертьфинальной встрече плей-офф Лиги наций. Она пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток польского судьи Шимона Марчиняка прозвучит в 22:45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» и сайте букмекерской компании Winline.

Лига наций A. 1/4 финала.

23 марта, 22:45. Signal Iduna Park (Дортмунд)

Аналитики назвали хозяев фаворитами: победу бундестим оценили в 1.80, это примерно 53% вероятности. Выигрыш итальянцев идет за 4.50 (22%). Ничья — за 3.95 (25%).

Поставить на «обе забьют» можно за 1.77, коэффициент на обратный рынок — 2.05.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.00.

В первой встрече команда Юлиана Нагельсманна победила на «Сан-Сиро» (2:1). Индивидуальный тотал немцев больше 1.5 мяча дали с котировкой 1.80.

Прогноз и ставка на матч Германия — Италия

Три дня назад команда Юлиана Нагельсманна добыла волевую победу на «Сан-Сиро» (2:1). Сандро Тонали открыл счет на девятой минуте, но после перерыва бундестим перевернула встречу: Тим Кляйндист отличился на 49-й минуте, Леон Горецка — на 76-й.

На групповом этапе Лиги наций немцы не пропустили ни в одном из трех домашних матчей — выиграли с общим счетом 13:0. Поединок на «Сигнал Идуна Парк» тоже получится результативным, но на этот раз хозяева вряд ли сохранят ворота сухими. В группе «Скуадра адзурра» отличилась в каждом выезде, а теперь бросит в атаку еще больше сил: необходимо ликвидировать разницу в счете.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 2.18.