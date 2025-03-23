Ставки
23 марта, 06:15
Германия — Италия: «Скуадре адзурре» нужно отыгрывать разницу в один мяч после поражения в Милане
23 марта Италия навестит Германию в ответной четвертьфинальной встрече плей-офф Лиги наций. Она пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток польского судьи Шимона Марчиняка прозвучит в 22:45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» и сайте букмекерской компании Winline.
Аналитики назвали хозяев фаворитами: победу бундестим оценили в 1.80, это примерно 53% вероятности. Выигрыш итальянцев идет за 4.50 (22%). Ничья — за 3.95 (25%).
Поставить на «обе забьют» можно за 1.77, коэффициент на обратный рынок — 2.05.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.00.
В первой встрече команда Юлиана Нагельсманна победила на «Сан-Сиро» (2:1). Индивидуальный тотал немцев больше 1.5 мяча дали с котировкой 1.80.
Прогноз и ставка на матч Германия — Италия
Три дня назад команда Юлиана Нагельсманна добыла волевую победу на «Сан-Сиро» (2:1). Сандро Тонали открыл счет на девятой минуте, но после перерыва бундестим перевернула встречу: Тим Кляйндист отличился на 49-й минуте, Леон Горецка — на 76-й.
На групповом этапе Лиги наций немцы не пропустили ни в одном из трех домашних матчей — выиграли с общим счетом 13:0. Поединок на «Сигнал Идуна Парк» тоже получится результативным, но на этот раз хозяева вряд ли сохранят ворота сухими. В группе «Скуадра адзурра» отличилась в каждом выезде, а теперь бросит в атаку еще больше сил: необходимо ликвидировать разницу в счете.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 2.18.
