23 марта, 10:15

Франция — Хорватия: последний визит «Шашечных» на «Стад де Франс» обернулся для команды Дешама поражением

Прогноз на матч Лиги наций Франция — Хорватия 23 марта 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Сборная Хорватии.
Фото Global Look Press

23 марта на «Стад де Франс» в Париже пройдет ответный четвертьфинальный поединок плей-офф Лиги наций между сборными Франции и Хорватии. Начало — в 22.45 по московскому времени. За порядком проследит бригада английских арбитров во главе с Майклом Оливером. Трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» и сайте букмекерской компании Winline.

Лига наций A. 1/4 финала.
23 марта, 22:45. Stade de France (Сен-Дени)
Франция
2:0
Хорватия

Эксперты отдали предпочтение французам: успех синих доступен за 1.42, это около 66% вероятности. На победу гостей предложили котировку 7.90 (13%). Ничья идет за 4.80 (21%).

В первой встрече выиграли «Шашечные» (1:0). Считаете, что хорваты точно не уступят в основное время? Опцию X2 можно взять за 2.85.

Тотал больше 2.5 гола дали с коэффициентом 1.73, ТМ 2.5 — за 2.13.

Вариант «обе забьют» оценен за 1.98, обратный рынок — за 1.82.

Джамал Мусиала и&nbsp;Антонио Рюдигер (сборная Германии).У Германии нет Вирца и топ-форварда, но это не мешает ей побеждать. Италия тоже опасна — даже без Ретеги

Прогноз и ставка на матч Франция — Хорватия

Последняя встреча сборных на «Стад де Франс» состоялась в июне 2022 года и закончилась победой «Шашечных» (1:0). Три дня назад команда Златко Далича выиграла в Сплите чуть крупнее (2:0). Парни Дидье Дешама в состоянии отомстить за оба поражения и ликвидировать разницу на своем поле, чтобы уйти как минимум в дополнительное время. Тем более лидеры атаки синих набрали отличную форму: Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Бредли Барколя, Майкл Олисе и Рандаль Коло-Муани не позволят французам вылететь по итогам 90 минут.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-1.5) за 2.15.

