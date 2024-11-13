Форлан дебютирует в профессиональном теннисе на турнире в Монтевидео. В его победу совсем не верят

14 ноября 45-летний бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Интера», мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Диего Форлан проведет первый в жизни профессиональный матч в теннисе. На «челленджере» в уругвайском Монтевидео в паре с аргентинцем Федерико Корией он сыграет против боливийского дуэта Борис Ариас/Федерико Себальос. Встреча начнется в 2.30 по московскому времени.

Букмекеры не верят, что Форлану удастся успешно дебютировать на высшем уровне. На его успех в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 7.32, что примерно 6% вероятности исхода. На соперников — 1.06 (94%).

Даже на победу Диего и Федерико принимаются ставки на высокие 4.20. Аналитики убеждены, что матч завершится со счетом 2:0 в пользу боливийцев (1.18).

Форлан завершил футбольную карьеру в 2019 году. Его последним клубом стал гонконгский «Китчи». В теннис Диего пошел, так как занимался им до 16 лет, прежде чем окончательно сфокусироваться на карьере футболиста.

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой