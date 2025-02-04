Ставки
Новости
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Сегодня, 14:40

Фонд «Пари и побеждай» помог 2500 пожилым людям и ветеранам спорта благодаря новогоднему «Экспрессу заботы»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Более 2000 пожилых людей получили помощь благодаря «Экспрессу заботы» — новогоднему проекту фонда «Пари и побеждай», организованному перед новогодними праздниками в пяти городах России.

«Экспресс заботы» — добрая благотворительная инициатива в поддержку ветеранов спорта и одиноких пожилых людей. В рамках проекта фонд «Пари и побеждай» провел в конце декабря спортивные мероприятия и активности с участием представителей старшего поколения. Итоговая сумма сбора составила 2 040 000 рублей. Деньги будут перечислены в фонд «Дари еду». Это позволит оказать помощь 2353 пожилым людям, 1569 семей получат продуктовые наборы. Общий объем помощи — продукты на 14 123 кг.

На пути «Экспресса заботы» было шесть остановок: дважды в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Нижнекамске, Ижевске, Москве и Дубровицах Московской области. Ветераны выступали на соревнованиях по биатлону и лыжам, становились участниками группы поддержки на баскетбольном матче Единой лиги ВТБ, пробовали себя в роли дикторов на игре КХЛ и принимали участие в других активностях.

«Благодаря «Экспрессу заботы» ветераны спорта и пожилые люди получили не только поддержку, но и внимание, а также оказались окружены заботой и душевной теплотой, — отмечает председатель совета фонда «Пари и побеждай» Алексей Бабичев. ? Подопечные с радостью общались с представителями молодого поколения, делились впечатлениями и получали поздравления с Новым годом. Проект действительно объединил людей и позволил ветеранам почувствовать, что они не одни».

Партнерами «Экспресса заботы» выступили друзья фонда «Пари и побеждай» — хоккейные клубы «Торпедо» и «Нефтехимик», баскетбольные «Пари НН» и «Уралмаш», Союз биатлонистов России и другие. Содействие проекту оказывали также болельщики на спортивных событиях и посетители специального портала о программе благотворительных мероприятий. Всего с момента запуска сайт посетили более 30 000 человек.

Читайте также
Кремль увидел в идее Трампа по металлам Украины коммерческое предложение
Глава Федерации бокса ДНР Саркисян умер после взрыва в московском ЖК
Марченко переведен в список травмированных на неопределенный срок
От Шамара уже избавились и нашли ему дорогую замену, Промес приехал к красно-белым и наблюдал за разгромом «Астаны». Что сейчас происходит в «Спартаке»
В США закрывается агентство иностранной помощи USAID. Что нужно знать
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Популярное видео
Необычное предложение Андрея Разина
Якупов в «Авангарде» еще на два года, «Барыс» позорит КХЛ
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Куда вернется Кузьменко. Кубок Вызова МХЛ
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

FONBET и Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата подпишут договор о благотворительной поддержке