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FONBET попал в рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes

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Российский Forbes представил ежегодный рейтинг лучших работодателей России. В итоговый список из 167 работодателей попала компания FONBET.

При составлении рейтинга учитывались основные аспекты ESG-повестки: экология, сотрудники и общество, корпоративное управление. В результате оценки участников распределили по категориям: платина, золото, серебро или бронза. FONBET стал одним из 27 «бронзовых» работодателей наряду с такими компаниями, как CDEK, Почта Банк и «Литрес».

По данным издания, FONBET получил «бронзу» за экологию и корпоративное управление, а также удостоился «серебра» в категории «Сотрудники и общество».

Ранее компания вошла в рейтинг лучших работодателей по версии hh.ru среди крупных компаний, насчитывающих от 1001 до 5000 сотрудников. FONBET занял 11-е место, обойдя таких игроков рынка, как Rambler & Co, ДОМ.РФ, Qiwi, «Сбермаркет», КРОК и др.

В 2023 году FONBET также вошел в рейтинг топ-50 штаб-квартир российских компаний по версии Forbes, заняв шестое место в категории «серебро».

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