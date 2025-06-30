Ставки
Новости
Уведомления
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

30 июня, 11:40

Фабио Фоньини — Карлос Алькарас: действующий чемпион со свистом влетит во второй раунд Уимблдона

Прогноз на матч Уимблдона Фабио Фоньини — Карлос Алькарас 30 июня 2025 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press

30 июня на Уимблдоне начнутся матчи первого круга. В стартовый день свою игру первого раунда проведет и действующий чемпион, испанец Карлос Алькарас. Вторая ракетка мира сыграет с итальянцем Фабио Фоньини. Поединок начнется не ранее 15.30 по московскому времени. Легально в России он показан не будет. Счет личного противостояния — 2:0 в пользу юного таланта.

Даниил Медведев.Бенджамин Бонзи — Даниил Медведев: первая ракетка России успешно стартует на Уимблдоне

Аналитики букмекерской компании FONBET дают на победу Алькараса минимальные 1.01 — это более 99 % вероятности исхода. Успех Фоньини доступен за 20.0 (1 %).

По мнению аналитиков, Карлос закроет итальянца с разницей минимум в 10 геймов: Ф2 (-9.5) оценен в 1.80, Ф1(+9.5) — в 2.00.

Тотал больше 27.5 гейма доступен за 1.90, ТМ 27.5 — тоже за 1.90.

Шикарный коэффициент на 13 и более эйсов в матче — 1.85. Противоположный исход котируется за те же 1.85.

Победа Алькараса со счетом 3:0 — наиболее вероятный исход. Он доступен в линии за 1.22.

Бернарду Силва и&nbsp;Эрлин Холанн (&laquo;Манчестер Сити&raquo;).«Манчестер Сити» против «Аль-Хиляля» — битва самой результативной атаки КЧМ с одной из самых надежных оборон группового этапа

Прогноз и ставка на матч Фабио Фоньини — Карлос Алькарас

Алькарас великолепен в этом сезоне: выиграл 42 матча и потерпел всего пять поражений. На Уимблдоне испанец не проигрывает уже два года. Фоньини, безусловно, легкий соперник для Карлоса. Возрастной итальянец заканчивает карьеру по итогам этого сезона и больше гастролирует, чем играет. Например, из 18 матчей в этом сезоне он проиграл 14. Алькарас же в последний раз проиграл игроку из-за пределов топ-100 более двух лет назад (если не считать снятие против Монтейро) — Марожану в Риме.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой (-9.5) гейма за 1.80.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

АРХИВ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Карлос Алькарас
Фабио Фоньини
Читайте также
Милорад Додик рассказал о нападках Запада на Сербию и Республику Сербскую
В Грузии прошли парламентские выборы. Главное
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
У России не осталось чемпионов UFC, бразильцу потребовалось 80 секунд, чтобы смять последнего. Что случилось в поединке Анкалаев - Перейра 2
В МВД порекомендовали не указывать в соцсетях полные данные о себе
Популярное видео
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бенджамин Бонзи — Даниил Медведев: первая ракетка России успешно стартует на Уимблдоне

Андрей Рублев — Ласло Джере: россиянин одолеет соперника по подачам навылет