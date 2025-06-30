30 июня на Уимблдоне начнутся матчи первого круга. В стартовый день свою игру первого раунда проведет и действующий чемпион, испанец Карлос Алькарас. Вторая ракетка мира сыграет с итальянцем Фабио Фоньини. Поединок начнется не ранее 15.30 по московскому времени. Легально в России он показан не будет. Счет личного противостояния — 2:0 в пользу юного таланта.

Аналитики букмекерской компании FONBET дают на победу Алькараса минимальные 1.01 — это более 99 % вероятности исхода. Успех Фоньини доступен за 20.0 (1 %).

По мнению аналитиков, Карлос закроет итальянца с разницей минимум в 10 геймов: Ф2 (-9.5) оценен в 1.80, Ф1(+9.5) — в 2.00.

Тотал больше 27.5 гейма доступен за 1.90, ТМ 27.5 — тоже за 1.90.

Шикарный коэффициент на 13 и более эйсов в матче — 1.85. Противоположный исход котируется за те же 1.85.

Победа Алькараса со счетом 3:0 — наиболее вероятный исход. Он доступен в линии за 1.22.

Прогноз и ставка на матч Фабио Фоньини — Карлос Алькарас

Алькарас великолепен в этом сезоне: выиграл 42 матча и потерпел всего пять поражений. На Уимблдоне испанец не проигрывает уже два года. Фоньини, безусловно, легкий соперник для Карлоса. Возрастной итальянец заканчивает карьеру по итогам этого сезона и больше гастролирует, чем играет. Например, из 18 матчей в этом сезоне он проиграл 14. Алькарас же в последний раз проиграл игроку из-за пределов топ-100 более двух лет назад (если не считать снятие против Монтейро) — Марожану в Риме.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой (-9.5) гейма за 1.80.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру