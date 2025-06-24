Прогноз на матч клубного чемпионата мира «Эсперанс» — «Челси» 25 июня 2025 года

25 июня «Челси» в заключительном туре группового этапа клубного чемпионата мира встретится с «Эсперансом» из Туниса. Игра пройдет на арене «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии и начнется в 04.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Клубный чемпионат мира. Группа D.

25 июня, 04:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

Аналитики букмекерских компаний отдали предпочтение лондонцам: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.28, что составляет около 77% вероятности. Выигрыш коллектива из Туниса предложен с котировкой 11.0 (8%), ничейный исход доступен за 5.80 (15%).

Рынок на непоражение «Эсперанса» дан за 3.80.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка отражают превосходство «Челси»:

• 2:0 — за 5.20;

• 1:0 — за 6.00;

• 3:0 — за 6.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.19.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 2.27, опция «обе забьют — нет» идет за 1.63.

Прогноз и ставка на матч «Эсперанс» — «Челси»

«Эсперанс» — одна из слабейших команд турнира. Однако лондонцам в последнем туре желательно обыграть клуб из Туниса: после двух туров они набрали одинаковое количество очков (по три). Синие сохранили шансы и на первое место в группе — для этого тоже необходимо набрать три балла. «Челси» забивал в каждом матче турнира, а в предыдущих 10 встречах во всех турнирах в среднем отличался 1,8 раза.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.80.