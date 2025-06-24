Ставки
24 июня, 19:55
«Эсперанс» — «Челси»: коэффициенты и где смотреть матч 25 июня 2025 года онлайн в прямом эфире
25 июня «Челси» встретится с «Эсперансом» из Туниса в матче заключительного тура группового этапа клубного чемпионата мира. Игра пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии, начало запланировано на 04.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».
Аналитики букмекерских компаний считают англичан однозначными фаворитами: победа «Челси» предложена с котировкой 1.28, вероятность этого результата — примерно 77%. Успех «Эсперанса» дан за 11.0 (8%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья идет за 5.80 (15%).
Рынок на непоражение «Эсперанса» дан за 3.80.
Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка отражают превосходство «Челси»:
• 2:0 — за 5.20;
• 1:0 — за 6.00;
• 3:0 — за 6.40.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.19.
Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 2.27, опция «обе забьют — нет» идет за 1.63.
Комбинированная ставка на победу «Челси» и тотал больше 2.5 гола предложена с котировкой 1.75.