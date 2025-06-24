Прямая трансляция матча клубного чемпионата мира «Эсперанс» — «Челси» 25 июня 2025 года

25 июня «Челси» встретится с «Эсперансом» из Туниса в матче заключительного тура группового этапа клубного чемпионата мира. Игра пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии, начало запланировано на 04.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Клубный чемпионат мира. Группа D.

25 июня, 04:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

Аналитики букмекерских компаний считают англичан однозначными фаворитами: победа «Челси» предложена с котировкой 1.28, вероятность этого результата — примерно 77%. Успех «Эсперанса» дан за 11.0 (8%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья идет за 5.80 (15%).

Рынок на непоражение «Эсперанса» дан за 3.80.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка отражают превосходство «Челси»:

• 2:0 — за 5.20;

• 1:0 — за 6.00;

• 3:0 — за 6.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.19.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 2.27, опция «обе забьют — нет» идет за 1.63.

Комбинированная ставка на победу «Челси» и тотал больше 2.5 гола предложена с котировкой 1.75.