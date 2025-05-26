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26 мая 2025, 08:15

«Эльферсберг» — «Хайденхайм»: домашняя победа выведет черно-белых в бундеслигу впервые в истории

Прогноз на переходный матч бундеслиги «Эльферсберг» — «Хайденхайм» 26 мая 2025 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Фисник Асллани и Мухаммед Дамар («Эльферсберг»).
Фото Global Look Press

26 мая на «Урсафарм Арене» пройдет ответный переходный матч за место в бундеслиге — «Эльферсберг» примет «Хайденхайм». Главный арбитр Саша Штегеманн даст стартовый свисток в 21.30 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч! Футбол 3» начнется с 21.25 мск. Первая встреча завершилась вничью (2:2).

Германия. Переходные матчи. Переходные матчи.
26 мая 2025, 21:30. Урсафарм-Арена (Шпизен-Эльферсберг)
Эльферсберг
1:2
Хайденхайм

Аналитики отдали минимальное предпочтение хозяевам: взять выигрыш «Эльферсберга» можно с коэффициентом 2.45, это около 37% вероятности. Победа «Хайденхайма» доступна за 2.95 (34%). Ничья — за 3.50 (29%).

На выход черно-белых в бундеслигу предложили котировку 1.77, понижение команды Франка Шмидта идет за 2.07.

Опцию «обе забьют» оценили в 1.62, обратный рынок — за 2.30.

Специалисты уверены, что матч будет результативным: тотал больше 2.5 гола дали за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.10.

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Прогноз и ставка на матч «Эльферсберг» — «Хайденхайм»

В первой встрече клубы разошлись вничью на «Фойт-Арене» (2:2). Гости ушли на перерыв с преимуществом в два гола, но во втором тайме команда Франка Шмидта оформила камбэк всего за две минуты. Ответка тоже подарит результативный сценарий: на финише второй бундеслиги черно-белые отличились и пропустили в пяти матчах из шести. В трех играх влетело 3+ мяча.

«Хайденхайму» маячит вылет после двух сезонов в элитном дивизионе — чтобы этого избежать, нужны голы в чужие ворота. Но первый поединок показал, что «Эльферсберг» будет наказывать за ошибки в обороне максимально цинично. Теперь же на стороне андердога будут еще и родные трибуны.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.85.

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